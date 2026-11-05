Napoli'nin ikilisi Kevin De Bruyne ve Lorenzo Lucca, dün akşam İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında aldığı ağır yenilgi (4-1) sırasında sert sözler teati etti; İtalyan forvet, deneyimli Belçikalıya hakaret savurdu.

Kevin De Bruyne, bir on yıl boyunca Manchester City'nin efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor, ancak 2025 yılında katıldığı Napoli'de istikrarsız bir dönem geçiriyor. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Porto karşısında yeniden ilk 11'de yer aldı; fakat Belçikalı oyun kurucu tamamen silik kaldı, hatta iş maçın sonunda takım arkadaşlarından biriyle tartışmaya kadar vardı.

Bir fırsatı harcadıktan sonra, 35 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Lorenzo Lucca'ya incitici sözler sarf ederek hayal kırıklığını ve rahatsızlığını dile getirdi.

Ancak İtalyan forvet geri adım atmaya istekli görünmedi ve "Niye konuşuyorsun?" diye karşılık verdikten sonra, aralarında "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin de bulunduğu birçok İtalyan basın organındaki haberlere göre defalarca "Defol karşımdan" diye bağırdı.

Francesco Farioli'nin kaydettiği Porto'nun ikinci golünün ardından, birkaç dakika önce oyuna sonradan giren Lorenzo Lucca, Belçikalı takım arkadaşının sözlerinden hoşlanmadı. Sosyal medyada yayılan videoya göre olay burada bitmiş gibi görünse de, İtalyan gazetesi Napoli'nin diğer oyuncularının anlaşmazlığı sonlandırmak ve ortamı yatıştırmak için araya girdiğini bildirdi.

Napoli, Avrupa yolculuğunun başında zorlanıyor. Bodø/Glimt karşısında aldığı galibiyet (4-3) Şampiyonlar Ligi serüveni için güçlü bir çıkış gibi görünse de, Porto'daki bu son yenilgi büyük bir geri adımı temsil ediyor. Dört hafta sonunda Massimiliano Allegri'nin takımı, bir galibiyet ve üç yenilgiden elde ettiği 3 puanla sıralamada hayal kırıklığı yaratan 27. sırada yer alıyor.