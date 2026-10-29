Eski Fransa milli takım oyuncusu savunmacı Adil Rami, 2026 Ballon d'Or ödül töreninde İspanyol Alexia Putellas'ın yaptığı konuşmanın ardından oyuncuyu sert bir şekilde eleştirince kendisini sosyal medyada çetin bir tartışmanın tam ortasında buldu.

Hâlen Londra City kulübünde forma giyen İspanyol oyuncu, geçtiğimiz pazartesi günü kariyerinde üçüncü kez Ballon d'Or'u kazandı ve eski Barcelona takım arkadaşlarına, ailesine ve sevdiklerine teşekkür ettiği uzun bir konuşma yaptı.

Bu konuşma, 2018 Dünya Kupası şampiyonu için fazlasıyla uzundu ve görüşünü "Twitch" platformunda açıkça dile getirmekte tereddüt etmedi; şöyle dedi: "Alexia Putellas konuşmaya başladı, komikti ama dostum, mikrofonun sesini kıs, şu lanet mikrofonun sesini kıs yeter".

Eski Valencia, Milan ve Sevilla savunmacısı sözlerine şöyle devam etti: "Alexia Putellas, neden? Lanet olsun, konuşmak istiyorsan sorun değil, evine git, bizim gibi bir yer hazırla ve mikrofonu kendin için kullan".

Bu açıklamalar hızla bir rahatsızlık dalgası yarattı; birçok internet kullanıcısı eski Fransız yıldızı kadın düşmanlığıyla suçladı; haberi "Foot Mercato" ağı aktardı.

İngiliz Harry Kane'in Ballon d'Or ödülünü alırken yaptığı konuşmanın Putellas'ın konuşmasından üç dakika daha uzun olduğuna, buna rağmen bunun Rami'den benzer bir yorum almadığına bazıları dikkat çekince eleştiriler iyice şiddetlendi.

Buna karşın, İspanyol milli oyuncu töreni futbol kariyerini ve ciddi diz sakatlığının ardından yaşadığı zorlukları değerlendirmek için bir fırsat olarak kullandı.

Son derece duygulandığı belli olan bir hâlde şunları söyledi: "Bacağımın bana ihanet ettiği anları, yeniden yürümeyi, yeniden koşmayı ve topa yeniden vurmayı öğrendiğim zamanları hatırlıyorum".

32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon birlikte İspanya Ligi, Kraliçe Kupası, İspanya Süper Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandığı eski Barcelona takım arkadaşlarına da övgüler yağdırdı; bu kişisel ve sportif sözler, Adil Rami'nin eleştirisini daha da tartışmalı hâle getirdi.