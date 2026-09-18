İspanyol basını, son Dünya Kupası'nı kazanmalarına rağmen, 2026 yılının dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünü "La Roja" milli takımından bir oyuncunun kazanma ihtimalinin göz ardı edilmesinden dolayı rahatsız.

Önümüzdeki ekim ayında düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or töreninin yaklaşmasıyla birlikte, ödülü kazanmaya en yakın adayın kimliği üzerine tartışmalar arttı; Fransız Kylian Mbappe, İngiliz Harry Kane, Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Lamine Yamal gibi isimler öne çıkıyor.

"SER" radyosundaki "El Larguero" programına katılan İspanyol gazeteci Manu Carreño şunları söyledi: "Beni neyin sinirlendirdiğini biliyor musunuz? Neredeyse bir İspanyol oyuncunun kazanamayacağını varsayıyoruz ve buna karşı çıkmıyoruz."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Diyoruz ki: peki, belki Mbappe'ye verirler ya da belki Kane'e, çünkü iyi bir performans sergilediler falan. Ama aynı zamanda, her şeyi altüst edip Ballon d'Or'u kazanacak kadar olağanüstü bir sezon geçiren kimse de olmadı."

Dünya Kupası çelişkisine eleştiri

Carreño daha da ileri giderek İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihine dikkat çekti ve İspanya'nın turnuvayı kazanmasının, "La Roja"nın kupayı elde ettiği iki seferde de Ballon d'Or yarışına yansımadığını belirtti.

Şöyle konuştu: "Sonuçta, İspanya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 2010 yılında bize vermediler, şimdi de ikinci Dünya Kupamızı kazandık ve yine bize vermediler."

Sözlerine şunları ekledi: "Ve sonra herkes Dünya Kupası'nın harika bir şey olduğunu söylüyor."

2026 Ballon d'Or aday listesinde dikkat çekici bir İspanyol varlığı göze çarpıyor; başlarında ise Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile güçlü bir sezon geçirdikten sonra yarışa giren Lamine Yamal yer alıyor. Mücadelede aynı zamanda dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından bazıları da bulunuyor.

Ödülün sahibi, önümüzdeki 26 ekim günü Londra'da düzenlenmesi planlanan törende açıklanacak.

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