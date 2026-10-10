Almanya Milli Takımı'nın eski kaptanı, kulübünün Süper Lig'de Kasimpasa karşısında aldığı dramatik 3-1'lik galibiyette yine 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Gelecek hafta eski kulübü FC Barcelona'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise yılgınlıktan öfkeli bir tona varan şu yanıtı verdi: "Zaten oynamıyorum ki, o halde neden hazır olayım?"

Gerçekten de 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un takımında bu sezon neredeyse hiç kendini gösterme şansı bulamıyor. Gündogan sadece iki maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda yalnızca 11 dakika süre alabildi.

Kasimpasa karşısındaki iç saha galibiyetinde teknik adam Buruk, merkez orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara ikilisine güvendi. Ancak Torreira kırmızı kart gördü, bu da belki gelecek maç gününde son şampiyonun Genclerbirligi deplasmanına çıkacağı karşılaşmada Gündogan için bir fırsat olabilir.

Ancak öncesinde FC Barcelona ile merakla beklenen düello var. Katalanlar milli maç arasından önce müthiş formdaydı ve salı akşamı İstanbul'a gelecek. Gündogan burada bazı eski tanıdıklarıyla karşılaşacak; 2023/24 sezonunda Barca forması giymişti. Manchester City'ye dönüşünün ardından 2025 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu. Burada toplamda 40 maça çıktı, bu maçlarda iki gol ve beş asist üretti. Sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Galatasaray'da işleri şu sıralar istediği gibi gitmeyen tek Alman Gündogan değil. Leroy Sane de ilk 11'in değişmez ismi olmaktan çok uzak. Kasimpasa karşısında eski Bayern kanat oyuncusu 77. dakikada oyuna girdi ve en azından uzatma dakikalarında 1-1'lik skoru 3-1'lik galibiyete çevirmeye yardımcı oldu.

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Gündogan ve Sane, Galatasaray'da sorun yaratan isimler

Buna rağmen Sane bir sorun olmaya devam ediyor: Bu sezon çıktığı sekiz maçta hâlâ doğrudan gole katkı veremedi. Fanatik bu nedenle geçen hafta, Sane'nin formsuzluğu nedeniyle sportif yönetime hesap vermesi gerektiğini yazdı. Buna göre kulüp yönetimi bu görüşmeden sadece krizin nedenlerine dair açıklık beklemiyor, aynı zamanda yüksek maaşlı oyuncusundan hızlı bir performans artışı talep ediyordu.

Son olarak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından da DFB kadrosuna alınmayan 80 kez Alman milli olan oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'daki durumu haftalardır gergin. Daha eylül başında gazete Sabah ciddi huzursuzluklar olduğunu yazmıştı.

Buna göre Sane, aldığı sürelerden memnun değildi ve zaman zaman erken bir ayrılığı bile düşünüyordu. Yedek oyuncu rolü nedeniyle içeride adeta küplere bindiği öne sürüldü. Sane'nin o dönemde, kendisini kısa süreli görevler için bir yedek olarak kesinlikle görmediğini ve bu durumun beklentileriyle örtüşmediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.