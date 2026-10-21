Paris Saint-Germain'in yıldızı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasında geçirdiği ciddi sakatlığın ardından taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdi; iyileşme sürecini tüm acısı ve gözyaşlarıyla birlikte göze almaya hazır olduğunu vurgulayarak eskisinden daha güçlü döneceğine söz verdi.

Kvaratskhelia mesajını "Instagram" hesabından paylaştı. Kendisini sahalardan uzun bir süre uzak tutacak sakatlığın ardından yaşadığı şoktan söz eden yıldız oyuncu, maçlara her zaman sahadan sağ salim ayrılmak için Allah'a dua ederek hazırlandığını belirtti.

Gürcü yıldız mesajında şunları söyledi: "Üzerinden çok zaman geçmedi ama bir soru hâlâ kafamda dönüp duruyor: neden özellikle ben? Bu oyun uğruna hiçbir şeyde asla kusur etmedim ve belki de bu maça hayatımın en iyi şekilde hazırlanmıştım. Her şeye hazır olduğumu düşünüyordum ama buna hazır değildim."

Kvaratskhelia, yaşananları ilahi bir kader olarak kabullenmeye başladığını da ekledi ve şöyle açıkladı: "Allah'ın beni bu iş için seçtiğinin farkındayım ve eğer bununla sahadaki diğer oyuncuları korumuş olduysam, bu ayları çalışarak, acı çekerek ve gözyaşı dökerek geçirmeye hazırım."

Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşması sırasında sağ dizinin ön çapraz bağında kopma yaşadığını ve bu sakatlığın önümüzdeki günlerde cerrahi bir operasyon geçirmesini gerektirdiğini açıklamıştı.

Fransız kulübü, en önemli hücum unsurlarından birini kaybederek büyük bir darbe aldı; bu, sezonun yerel ve Avrupa düzeyindeki mücadelelerinin sürdüğü bir dönemde yaşanırken, oyuncuyu sahalara dönmeden önce uzun bir tedavi ve rehabilitasyon aşaması bekliyor.

Daha güçlü dönme sözü

Durumun zorluğuna rağmen Kvaratskhelia, taraftarlarına bir güven mesajı vermeye özen gösterdi; yokluğu süresince pes etmeyeceğine söz vererek hedefinin daha güçlü bir şekilde dönmek olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Her zaman yanımda duran taraftarlarım için eskisinden daha güçlü dönmem gerektiğini biliyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım, size söz veriyorum ve bir an bile olsun çabamdan ödün vermeyeceğim."

Paris Saint-Germain'in yıldızı mesajını, sakatlığın ardından kendisine destek olan herkese teşekkür ederek bitirdi ve şöyle dedi: "Desteğiniz için herkese teşekkürler, yakında görüşürüz."







