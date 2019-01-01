Necip Uysal Kosova Milli Takımı'na gidiyor

Ataları Kosovalı olan Necip Uysal'ın pasaport işlemleri başladı. 28 yaşındaki yıldız önümüzdeki günlerde Kosova Milli Takımı'nda oynayacak.

2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova, 2016'da da UEFA'dan onay almıştı. O dönem kökleri Kosova'da bulunan Necip Uysal'a milli takımda oynama teklifi gelmiş ancak Necip bunu reddetmişti.

Gazeta olley'in haberine göre Necip bu kez Kosova Milli Takımı'nda oynama teklifine sıcak bakıyor ve bunun için de girişimler başladı.

"Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın Kosova'ya katılması bekleniyor - pasaport işlemleri başladı" başlıklı başlıklı verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Son maçlarda aldığı sonuçlarla dünya medyasından övgüler alan Kosova, futbolcular için giderek daha popüler hale geliyor.

Necip Uysal'ın temsilcilerinin Kosova pasaportu için işlemlerine başladıkları öğrenildi.

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Üç yıl önce, Uysal'ın başlangıçta Kosova için oynamayı kabul ettiği eski Kosova teknik direktörü Albert Bunjaku tarafından açıklanmıştı ancak daha sonra teklifi kabul etmeme nedeni bilinmiyor.

Necip, savunma merkezinde oynuyor ve ancak diğer bölgelerde de oynayabiliyor."

28 yaşındaki Necip Uysal, adına 1 kez A Milli Takım forması giyerken, 11 kez U21, 5 kez U20, 6 kez de U19 formalarını terletti.