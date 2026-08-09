NEC yöneticisi, Kodai Sano’nun PSV’ye transferiyle ilgili ihlal edilen anlaşmaları açıkladı

Kodai Sano'nun PSV'ye transferi sürecinde yapılan anlaşmaların ihlal edildiği, NEC Direktörü Wilco van Schaik'in ESPN'deki Goedemorgen Eredivisie programında yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Orta saha oyuncusunun başlangıçta hemen ayrılmaması gerekiyordu, ancak sonunda yine de ayrıldı.

"Herkesle Sano'nun iki maç daha oynayacağı konusunda anlaşmıştık. Bunu herkes biliyordu" diyen Van Schaik, Japon oyuncunun menajerinin yanı sıra PSV'nin de bu anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi. "Bunu herkes biliyordu. Yapılan anlaşma buydu" diyerek sözlerini vurguladı.

İki kulüp, transferin ne zaman resmiyete kavuşacağı konusunda hâlâ görüşmeler yürütüyordu, ancak buna rağmen Sano erken şekilde Eindhoven'a gitme kararı aldı. "Onunla, Hoffenheim'dan sonra iş birliği yapacağımız konusunda anlaşmıştık. O transfer çok yakındı ve gerçekleşmemesine çok üzülmüştü."

"Bir yandan da ona yardımcı olmak istedik, çünkü Carlos Aalbers (teknik direktör) biraz daha bekleseydi daha fazla gelir elde edebilirdik. Ama kışın kalarak bize yardımcı olan bir oyuncuyla da karşı karşıyasınız" dedi Van Schaik. "En ufak bir sorun çıkarmadı. Bu yüzden, bu tür kulüpler söz konusu olduğunda da iş birliği yapacağımızı söyledik."

Hoffenheim'a transfer gerçekleşmeyince, Sano'nun önce Olympiakos ile oynanacak iki maçı tamamlaması ve ardından ayrılmasına izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. "Sonra bir sürü şey oluyor ve o sabah her şey üst üste geliyor." Orta saha oyuncusu Dick Schreuder ile görüştü, o da ardından Van Schaik ve Aalbers ile durumu değerlendirdi.

"Kodai'yi de yanımıza aldık ve artık bunun yürümeyeceği açıktı." Ardından Hans Kraay junior, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna dışarıdan artık oynamaması yönünde telkinde bulunulmuş olabileceğini söyledi. Van Schaik ise, "O genç bir çocuk. Futbolda bundan her şeyi çıkarabiliriz ama bu daha sık yaşanıyor" yanıtını verdi. Sonrasında Jan de Jong bunun futbolun çirkin yüzü olduğunu söyledi.

Maç günü, Sano'nun artık Olympiakos karşılaşmasına (0-0) zihnen odaklanamadığı netleşti. Van Schaik, "Dick çok netti: grubun dışına. 'Kötü bir çocuk olduğun için değil ama bu kararın bizi hayal kırıklığına uğratıyor'" ifadelerini kullandı. NEC direktörü daha sonra Japon oyuncunun menajerini arayarak Sano'nun Nijmegen kampından ayrılması gerektiğini bildirdi. Kısa süre sonra Sano, PSV'ye transferini tamamlamak üzere Eindhoven'a gitti.