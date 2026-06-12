NEC, uzun süren sakatlık sorunlarının ardından Perr Schuurs ile birkaç yıllık sözleşme imzaladı

De Telegraaf'ın Cuma öğleden sonra verdiği habere göre, Perr Schuurs resmi olarak NEC'in oyuncusu oldu. Defans oyuncusu sağlık kontrolünden başarıyla geçti ve Nijmegen ekibiyle üç yıllık sözleşme imzalayacak.

Schuurs, Çarşamba günü NEC'de sağlık kontrolünden geçti. Limburger'in sakatlık geçmişi nedeniyle kulüp, Schuurs'un rehabilitasyon sürecinin son aşamasını geçirdiği Fysiomed'den bilgi aldı. Ayrıca Nijmegen kulübü, Schuurs'un son kulübü olan AC Torino'dan da tavsiye aldı.

Şubat ayında Torino, Schuurs'un İtalya'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurmuştu. Son yıllarda şanssızlık yaşayan savunma oyuncusu, rehabilitasyonuna Hollanda'da devam etmişti.

Schuurs, kısa süre içinde 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacak. NEC, defans oyuncusuna büyük güven duyuyor ve onun eski seviyesine dönebileceğini umuyor. Talihsizlik yaşamasından önce İtalya'da büyük bir etki yaratmış ve Inter'e transfer olma ihtimali gündeme gelmişti, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi.

Schuurs son maçını 21 Ekim 2023'te (!) oynadı; o gün Inter ile oynanan maçta çapraz bağları yırtıldı. Limburger, ciddi aksiliklerle karşılaştı, tekrar ameliyat oldu, ancak dizinin iyileşmesi hâlâ mümkün olmadı.

O an giderek yaklaşıyor ve NEC, Schuurs'a bir sahne sunmak istiyor. Sassuolo, Venezia, Genoa ve Torino da ilgilenmişti, ancak bu transferi kesin olarak kaçırdılar.