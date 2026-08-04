Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Olympiakos’a karşı oynanan ilk maç öncesinde NEC’de, alınan etkileyici sonucun (0-0) yanı sıra, yaklaşan transferi nedeniyle oynamama kararı alan Kodai Sano da sıkça gündeme geldi. Teknik direktör Dick Schreuder, maçın ardından Japon oyuncunun anlaşma gereği aslında oynaması gerektiğini söyledi.

NEC’nin on sekiz yıl sonra Avrupa’ya dönüş yaptığı günde, hazırlıklar kulübün PSV ile Sano’nun transferi konusunda ana hatlarda anlaşmaya vardığı haberiyle sert şekilde sarsıldı. Orta saha oyuncusu, bildirildiğine göre bonuslar hariç 2 milyon avro ek ödemeyle birlikte 15 milyon avroya son lig şampiyonuna gidiyor.

Sano forma giymedi ve yerini Jamiro Monteiro aldı. "Bu sabah bana mesaj atıp benimle kısa bir görüşme yapıp yapamayacağını sordu" diyen Schreuder, karşılaşma öncesinde Ziggo Sport yayınında Sano hakkında konuştu. "Onunla konuştum ve oynamak istemediği açıktı. Bu tercih daha çok ona aitti."

"Eğer oynamak istemiyorsa, oynamak istemiyordur" diye devam etti Schreuder. "Bu bana çok net şekilde geçti. Oynayabilecek durumda olmadığını hissetti. Kötü uyumuştu ve başka bazı etkenler de vardı. Ben de böyle durumlarda kısa ve net olurum. Oynamak istemiyorsan, ben de oynamak isteyen birini seçerim."

Schreuder maçın ardından takımının sonucundan ve oyunundan memnun olsa da, Sano’yla ilgili durum hakkında açık konuştu. "Bunun derine işlediğini biliyorum" dedi ve De Gelderlander’a konuştu.

"Sano’nun iki maç oynayacağını bekliyordum: bu maç ve gelecek hafta Olympiakos’a karşı oynanacak maç. Kulüp içinde neyin kararlaştırıldığını biliyordum. Elbette bundan memnun değildim ama her şey çok hızlı gelişti.”

"Kodai kısa bir konuşma yapıp yapamayacağını sordu. Sonrasında da yeniden günlük düzene dönmek zorundasınız. Saat on buçukta hâlâ grupla birlikteydi ve diğerlerine oynayamayacağını söyledi. Ardından otelden ayrıldı.”

Sano bir süredir zaten isteniyordu. "Hazırlık dönemindeki ilk iki maçta da oynamadı, çünkü Hoffenheim’a transferiyle meşguldü."

"Ardından anlaşma yapıldı ve ben de onu ilk 11’de oynatmaya başladım ve o şekilde devam ettim. Anlaşma, en azından Olympiakos’a karşı bu iki maçı da oynaması yönündeydi.” Dolayısıyla bu anlaşmaya uyulmadı.

NEC, Eredivisie sezonunu cumartesi günü sahasında Telstar karşısında açacak. Gelecek hafta salı günü ise Olympiakos Nijmegen’e konuk olacak.

NEC rövanşı geçerse, play-off turunda Union Sint-Gillis veya FK Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Schreuder’in ekibi her hâlükârda Avrupa Ligi’nin lig aşamasını garantilemiş durumda.