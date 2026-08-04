NEC'de Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Olympiakos'a karşı oynanan ilk maçın (0-0) öncesinde, alınan etkileyici sonucun yanı sıra, transferinin yaklaşması nedeniyle oynamama kararı alan Kodai Sano da sıkça konuşuldu. Teknik direktör Dick Schreuder, maçın ardından Japon oyuncunun aslında yapılan anlaşma gereği oynaması gerektiğini söyledi.

NEC'nin 18 yıl sonra Avrupa kupalarına dönüş yaptığı günde, hazırlıklar kulüp ile PSV'nin Sano'nun transferi için ana hatlarda anlaşmaya vardığı haberiyle sert şekilde sekteye uğradı. Orta saha oyuncusu, iddialara göre 2 milyon euro bonus hariç 15 milyon euro karşılığında son lig şampiyonuna gidiyor.

Sano forma giymedi ve yerine Jamiro Monteiro oynadı. "Bu sabah bana mesaj atıp benimle kısa bir görüşme yapıp yapamayacağını sordu" diyen Schreuder, maç öncesinde Ziggo Sport'a Sano hakkında konuştu. "Onunla konuştum ve oynamak istemediği açıktı. Bu tercih daha çok ona aitti."

"Oynamak istemiyorsa, oynamak istemiyordur" diye devam etti Schreuder. "Bu bana çok net geçti. Kendini oynayabilecek durumda hissetmiyordu. Kötü uyumuştu ve başka bazı etkenler de vardı. O zaman ben de kısa ve net olurum. Oynamak istemiyorsan, ben de oynamak isteyen birini seçerim."

Schreuder maçtan sonra takımının sonucundan ve oyunundan memnun olsa da, Sano'nun durumuyla ilgili net konuştu. "Bunun derin bir mesele olduğunu biliyorum" dedi ve De Gelderlander'a konuştu.

"Sano'nun iki maç oynayacağını bekliyordum: bu maç ve gelecek hafta Olympiakos'a karşı oynanacak maç. Kulüp içinde neyin kararlaştırıldığını biliyordum. Elbette bundan memnun değildim ama her şey çok hızlı gelişti."

"Kodai kısa bir konuşma yapıp yapamayacağını sordu. Sonrasında da günlük düzene dönmek zorundasınız. Saat on buçukta hâlâ grupla birlikteydi ve diğerlerine oynayamayacağını söyledi. Ardından otelden ayrıldı."

Sano uzun süredir talep görüyordu. "Hazırlık dönemindeki ilk iki maçta da oynamadı, çünkü Hoffenheim'a transferi üzerinde çalışıyordu."

"Daha sonra anlaşma yapıldı ve ben onu ilk 11'de oynatmaya başladım, o da orada kalmaya devam etti. Anlaşma, en azından Olympiakos'a karşı bu iki maçı da oynayacağı yönündeydi." Yani bu anlaşmaya uyulmadı.

NEC, Eredivisie sezonunu cumartesi günü sahasında Telstar'a karşı açacak. Gelecek perşembe Olympiakos, Nijmegen'e konuk olacak.

NEC rövanşı geçerse, play-off turunda Union Sint-Gillis ya da FK Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Schreuder'in ekibi her hâlükârda Avrupa Ligi lig aşamasını garantilemiş durumda.



