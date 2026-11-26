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NEC, Avrupa Ligi'nde sürprize imza attı. Nijmegen ekibi, Stade Rennes'i 3-1 yenerek 10 puana ulaştı ve puan tablosunda sekizinci sıraya yerleşti.

NEC, maçın ilk bölümünde golü bulmak için yeterince fırsat yakaladı. Dusan Tadic henüz altıncı dakikada gole yaklaştı ancak şutunda isabet sağlayamadı.

NEC, 20. dakikada aradığı golü buldu. Kalecinin uzaklaştırdığı Darko Nejasmic'in uzaktan şutunun ardından Bryan Linssen dönen topu ağlara gönderdi.

Nijmegen ekibinin golünden sonra Rennes kabuğundan çıktı. Gonzalo Crettaz, Mahamadou Nagida'nın şutunu kurtarsa da Adrien Thomasson takımına beraberliği getirdi.

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32 yaşındaki Fransız oyuncu, eski Feyenoordlu Sebastian Szymanski'den topu ceza sahasının hemen dışında aldı ve şutunu çekti. Yön değiştiren topa Crettaz müdahale edemedi: 1-1.

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Linssen, devre arasına kısa süre kala NEC'i yeniden öne geçirmek için çok net bir fırsat yakaladı. Soldan gelen kusursuz ortada yaptığı kafa vuruşuyla topu yaklaşık yarım metre farkla dışarı gönderdi.

İkinci yarıda iki takım da fırsatlar buldu. Oyuna sonradan giren Willum Willumsson, Tadic'in isabetli ortasına yaptığı kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak topu o da az farkla dışarı gönderdi.

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Bitime 15 dakika kala NEC bir kez daha tehlike yarattı. Tadic'in pasıyla ceza sahasına giren Clement Bisschoff, Rennes savunmacısı tarafından düşürüldü.

Verilen penaltıyı Tjaronn Chery gole çevirdi. Surinam millî takım oyuncusu, doğru köşeyi tahmin etmesine rağmen kaleciye şans tanımadı: 2-1.

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Son bölümde Rennes beraberlik golünü ararken NEC daha fazla boş alan buldu. Tadic ve Bisschof'un değerlendiremediği iki fırsatın ardından Bisschof, 86. dakikada topu yakın köşeden ağlara gönderdi: 3-1.