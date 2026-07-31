NEC, Sevilla karşısındaki son provayı kaybetti ve Şampiyonlar Ligi için zihniyetini değiştirmek zorunda

NEC, Sevilla ile oynadığı hazırlık maçını 1-2 kaybetti. Sami Ouaissa Nijmegen ekibini öne geçirse de sonunda gülen taraf İspanyol ekip oldu. Dick Schreuder’in takımı artık gözünü tamamen önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynanacak maça çevirebilir.

Henüz 10. dakikada Gonzalo Crettaz neredeyse hazırlıksız yakalanıyordu. Isaac Romero topu kaparak kendi yarı sahasından bir deneme yaptı. Şut, NEC kalecisini avlayacak gibi görünse de direğin dibinden auta gitti.

23. dakikada Darko Nejasmic’in çok sert vuruşunda top alt direğe çarpıp geri döndü. Hırvat NEC orta sahası topu teknik bir şekilde havalandırdı ve yaklaşık 25 metreden direkte patladı. Kısa süre sonra Tjaronn Chery de çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak vuruşunu Alberto Flores çıkardı.

Kısa süre sonra Sami Ouaissa dönüş maçında takımını öne geçiren golü attı. Nijmegen ekibi, Sevilla’nın kompakt savunmasını şık paslaşmalarla deldi. Bryan Linssen ile Ouaissa dar alanda birbirlerini rahatlıkla buldu, ardından kanat oyuncusu topu ağlara gönderdi.

38. dakikada konuk ekip bir anda skoru eşitledi. NEC savunmasındaki acemice hatalar sonrası Brayann Pereira’nın müdahale etmemesiyle Nico Guillén ceza sahasına girdi. Vuruşunda Crettaz topu iyi kontrol edemedi, Romero da dönen topu ağlara yolladı.

Devre arasına kısa süre kala maç alevlendi. Chery ile Sevilla savunmacısı Arouna Sangante arasında gerginlik yaşandı ve ardından kısa süreli bir arbede çıktı. İkinci yarı daha tatsız bir hal aldı ve art arda fauller gelince hakem Jannick van der Laan sarı kartlarına sıkça başvurmak zorunda kaldı.

Oyun anlamında uzun süre fazla bir şey yaşanmadı. Bir saatin ardından Dusan Tadic ile Emre Mor oyuna girdi ve sonrasında Sevilla daha etkili olmaya başladı. NEC önce Álex Costa’nın pozisyonunda kurtuldu, ancak savunmadaki yeni bir hata sonrası yediği golü engelleyemedi. Douwe Vernooij kolayca geçildi, ardından Sow topu Crettaz’ın altından ağlara gönderdi: 1-2.

Nijmegen ekibi dağınık geçen maçı kaybetti, ancak artık tüm dikkat Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna çevrilmiş durumda. NEC, salı günü saat 20.00’de Pire’de başlayacağı eleme mücadelesine çıkacak.