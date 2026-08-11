NEC, salı günü Olympiakos’u eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off’larına kalmayı başardı ve harika bir gece yaşadı. Bu, Nijmegen ekibi için eşi benzeri görülmemiş bir sportif başarı olurken, kulübün saymanı da bu gece mışıl mışıl uyuyacaktır.

Voetbal Internationale göre NEC, UEFA’nın teselli ödemesi sistemi sayesinde kasasına 4,29 milyon euro koyacak. Bu, Gelderland ekibi için dev bir mali sürpriz oldu.

NEC, Şampiyonlar Ligi play-off’larında FK Bodø/Glimt ile karşılaşacak ve geçen yılın Norveçli sürpriz ekibi Avrupa’nın bir numaralı kulüp organizasyonunda elenirse, kulüp devasa bir meblağ alacak.

NEC, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına kalırsa 18,62 milyon euro katılım primi alacak. Gişe gelirleri ve bonuslar (galibiyet başına 2,1 milyon veya beraberlik için 700 bin euro) sayesinde bu rakam daha da ciddi şekilde artabilir.

Nijmegen ekibi, Olympiakos ile oynanan eşleşmeden önce zaten Avrupa Ligi’nin lig aşamasına katılımı garantilemişti. Bu turnuvanın katılım primi 4,31 milyon euro.

Dolayısıyla Olympiakos galibiyetiyle birlikte NEC, salı akşamı Olympiakos’u yenerek kazandığı 4,29 milyon euronun üzerine en az 4,31 milyon euroyu da şimdiden garantilemiş oldu.

Ancak Goffert Stadyumu’nda herkes Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının hayalini kuruyor; bu, daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Yine de Bodø’nün çetin bir sınav olacağı kesin.