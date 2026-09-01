NEC, Nijmegen ekibinin salı günü internet sitesinden duyurduğu üzere Delé Thomas'ı kadrosuna kattı. RB Leipzig'in 19 yaşındaki kanat forveti, De Goffert'te 2030 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve doğrudan Dick Schreuder'in kadrosuna katılacak.

Teknik direktör Carlos Aalbers, Thomas'ın NEC'ye gelişini, "Delé ile vizyonumuza uyan genç bir yeteneği kadromuza katıyoruz. Kendisine, daha fazla gelişim göstermesi için Sami Ouaissa ve Basar Önal'a sunduğumuzla aynı yolu sunuyoruz. Bunun yanı sıra çalımı ve hızıyla bize kanatta ekstra seçenekler kazandırıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Thomas, Almere City FC ve Feyenoord'un altyapılarında yetişti ve 2023'te PSV'ye geçti. Sol kanat oyuncusu, Jong PSV formasıyla 44 maçta altı gol attı ve rezerv takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Ancak A takımda süre bulamadı.

Sky Sport'tan Philipp Hinze, salı günü Thomas'ın NEC'ye transfer olacağını duyurmuştu. "Leipzig ve NEC şu anda yalnızca Thomas'ın kiralık transferi için görüşmüyor, aynı zamanda bonservisiyle ilgili kalıcı bir transferi de değerlendiriyor."

Gelinen noktada Thomas'ın NEC'ye bonservisiyle transfer olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolü sorunsuz geçti ve ardından dört sezonluk sözleşme imzalandı.

Thomas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2031 ortasına kadar devam ediyordu ve Transfermarkt'a göre değeri 1 milyon euro. PSV geçen yıl onu takımda tutmaya çalıştı, ancak bunda başarılı olamadı.