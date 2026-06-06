NEC, Perr Schuurs'un Eredivisie'ye muhteşem dönüşünü sağladı: tek bir oyuncu belirleyici oldu

Mike Verweij, De Telegraaf adına yaptığı açıklamada, NEC'in çok yakında Perr Schuurs'u kadrosuna katacağını bildirdi. Defans oyuncusu, Goffert'te üç yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Cumartesi günü gazete, NEC'in Schuurs'a ciddi ilgi gösterdiğini bildirmişti. Şimdi anlaşma neredeyse tamamlandı: sadece sağlık kontrolü bu muhteşem transferin önündeki son engel olabilir.

Şubat ayında Torino, Schuurs'un İtalya'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıklamıştı. Son yıllarda çok şanssız olan savunma oyuncusu, rehabilitasyon sürecini Hollanda'da tamamlıyor.

Schuurs son maçını 21 Ekim 2023'te (!) Inter ile oynanan karşılaşmada çapraz bağını yırtarak oynamıştı. Limburger ciddi aksiliklerle karşılaştı, tekrar ameliyat oldu, ancak dizinin iyileşmesi hâlâ sağlanamadı.

O an giderek yaklaşıyor ve NEC, Schuurs'a bir fırsat sunmak istiyor. Sassuolo, Venezia, Genoa ve Torino da ilgileniyordu, ancak bu transferi kesin olarak kaçırdılar.

De Telegraaf'a göre, NEC kadrosunda bulunan iyi bir arkadaşının varlığı transferde önemli bir rol oynadı.

"İtalya cazip geliyordu, ancak NEC Nijmegen'in teklifi ve aynı eyaletten olan yakın arkadaşı Bryan Linssen'in varlığı, Hollandalı oyuncuyu Eredivisie'ye çekmeyi başardı" deniyor.