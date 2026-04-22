NEC oyuncusu, 'zorlu bir dönem'in ardından yeni sözleşme imzaladı: 'Bu yüzden daha da güzel'

NEC, Kevin Kers ile sözleşmesini uzattı. Kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2027 yılının ortasına kadar takımda kalacak ve sözleşmesinde bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Kers, 12 yaşında DFDS - NEC Futbol Akademisi'ne katıldı. Fransa doğumlu Hollandalı oyuncu, bu sezon U21 takımında forma giyiyor, ancak şimdiden büyük ligin havasını solumaya başladı.

Bu yılın başında teknik direktör Dick Schreuder, Kers'e A takımda ilk kez forma şansı verdi. 24 Ocak'ta forvet, 2-1 mağlup edilen PEC Zwolle maçında son 15 dakikada oyuna girdi.

Kulüp kanallarında konuşan oyuncu işleri direktörü Carlos Aalbers, "Kevin her hafta U21 takımında değerini gösteriyor ve düzenli olarak A takımımızla antrenman yapıyor" dedi. "Şimdi bu çizgiyi sürdürmesi gerekiyor, böylece onu Goffert Stadyumu'nda daha sık görebiliriz."

Kers de yeni sözleşmesinden çok memnun. "Bu bana güven veriyor. Yeni bir temele dayanarak tekrar tam gaz devam edebileceğimi hissettiriyor. Önceki yıllar inişli çıkışlı geçti. Sık sık sakatlıklarla boğuştum, üstesinden geldim, sonra tekrar geri geldiler."

"Benim ve çevremdeki insanlar için oldukça zor bir dönemdi. Ama o dönem beni güçlendirdi. Benim hissettiğim kadarıyla, işlerin bu şekilde gitmesi benim yolumun bir parçası. Şimdi, tüm zorlukları aştıktan sonra tekrar burada duruyorum. Bu yüzden burada olmak daha da güzel," dedi Kers.