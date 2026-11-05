NEC, perşembe günü Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik direktör Dick Schreuder'in ekibi, Omonia Nicosia karşısında kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Kıbrıs ekibini 3-1 mağlup etti. Brian Linssen'in beraberlik golünün ardından Clement Bischof ve bir kez daha Linssen sonucu belirledi. Dört maç sonunda yedi puana ulaşan NEC, en azından play-off turuna kalmak için kendisine çok iyi bir konum sağladı.

NEC için ilk yarı oldukça kötü geçti. Nijmegen ekibi, sık sık tehlikeli ataklar geliştiren Omonia karşısında zorlandı. Üstelik Perr Schuurs sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Willum Willumsson girdi. Darko Nejasmic ise bir hat geriye çekildi.

Bu nedenle Omonia'nın ilk yarının ortalarında öne geçmesi oyunun gidişatına aykırı değildi. Panagiotis Andreou'nun pasıyla buluşan Loïs Diony, NEC savunmasından fazlasıyla zaman ve alan buldu. Topu uzak köşeden çaresiz kaleci Gonzalo Crettaz'ın arkasındaki ağlara gönderdi: 0-1.

Beraberlik için yüklenmek zorunda kalan NEC, ilk yarıdaki açık ara en iyi fırsatını yarım saat dolmadan yakaladı. Tjaronn Chery'nin koşu yoluna gönderdiği pasla buluşan Willumsson'un ortası birkaç takım arkadaşını geçerek Ayodele Thomas'a ulaştı. On dokuz yaşındaki kanat oyuncusunun şutu direkten döndü.

NEC ikinci yarıya da zorlanarak başladı. Omonia'nın hızlı bir kontra atakla farkı 0-2'ye çıkarmasını çok süratli Thomas engelledi. Bir dakika bile geçmeden diğer tarafta Linssen beraberliği sağladı. Tecrübeli oyuncu, Chery'nin kullandığı kornerde ön direkte geriye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarıya kıyasla çok daha enerjik oynayan NEC, üstünlük fırsatını gördü. Schreuder, sakatlığını atlatan Dusan Tadic'i de oyuna aldı ve bu hamle yerinde oldu. Sırp oyuncunun tehlikeli şutuna kaleci Thomas Kaminski müdahale etti ancak topu tam uzaklaştıramadı. Dönen topu Bischoff ağlara gönderdi.

Özgüvenle ataklarını sürdüren Nijmegen ekibi, 2-1'den birkaç dakika sonra skoru 3-1'e getirdi. Tadic'in harika pasını koşu yolunda alan Linssen, direğin iç kısmına çarpan kusursuz bir vuruşla golü buldu. Son dakikalarda Tadic'in skoru 4-1'e taşımasını ise direk engelledi.