NEC, perşembe günü Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik direktör Dick Schreuder'in ekibi, Omonia Nicosia karşısındaki kötü başlangıcına rağmen Kıbrıs temsilcisini 3-1 mağlup etti. Brian Linssen'in beraberlik golünün ardından farkı Clement Bischof ve bir kez daha Linssen yarattı. Dört maç sonunda yedi puana ulaşan NEC, en azından play-off turuna kalmak için kendisine çok iyi bir konum sağladı.

NEC oldukça kötü bir ilk yarı geçirdi. Nijmegen ekibi, sık sık tehlikeli ataklar geliştiren Omonia karşısında zorlandı. Üstelik Perr Schuurs'un sakatlanarak oyundan çıkması da NEC için bir darbe oldu. Schuurs'un yerine Willum Willumsson girerken Darko Nejasmic bir hat geriye geçti.

Bu nedenle Omonia'nın ilk yarının ortalarında öne geçmesi oyunun gidişatına aykırı değildi. Panagiotis Andreou'nun pasıyla buluşan Loïs Diony, NEC savunmasından fazla zaman ve alan buldu. Topu uzak köşeden, kaleci Gonzalo Crettaz'ın müdahale edemeyeceği şekilde ağlara gönderdi: 0-1.

Geriden gelen NEC, ilk yarıdaki açık ara en iyi fırsatını yarım saat dolmadan yakaladı. Tjaronn Chery, koşu yapan Willumsson'a pas verdi. Willumsson'un ortası birkaç takım arkadaşını geçerek Ayodele Thomas'a ulaştı. On dokuz yaşındaki kanat oyuncusunun şutunda top üst direkten döndü.

NEC ikinci yarıya da zorlanarak başladı. Omonia'nın kontra atakla kısa sürede farkı ikiye çıkarmasını, çok hızlı bir oyuncu olan Thomas engelledi. Henüz bir dakika geçmeden diğer tarafta Linssen beraberliği getirdi. Tecrübeli oyuncu, Chery'nin kullandığı kornerde ön direkte geriye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarıya kıyasla çok daha enerjik oynayan NEC, fırsatı değerlendirmek için baskısını artırdı. Schreuder, sakatlığını atlatan Dusan Tadic'i de oyuna aldı ve bu hamle çok yerinde çıktı. Sırp oyuncunun kaleye yönelen tehlikeli şutunu kaleci Thomas Kaminski kısmen çıkardı ancak Bischoff'un dönen topa vuruşunda çaresiz kaldı.

Özgüveni artan Nijmegen ekibi baskısını sürdürdü ve 2-1'den birkaç dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Tadic'in nefis pasıyla koşu yolunda topla buluşan Linssen, topu direğin iç kısmına çarptırarak ağlara gönderdi. Son dakikalarda Tadic'in skoru 4-1'e taşımasını ise üst direk engelledi.