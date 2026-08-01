Sami Ouaissa, Cuma günü Sevilla karşısında NEC'nin hazırlık dönemindeki ilk dakikalarını oynadı. Nijmegen ekibinin yıldız ismi son dönemde ayak bileği sakatlığıyla uğraşırken, sakatlığını transferi zorlamak için bahane olarak kullandığı yönünde iddialar da ortaya atılmıştı. Ouaissa, RN7 Sport'a konuşurken bunun düpedüz saçmalık olduğunu söyledi.

Ouaissa, geçen sezon NEC'nin başarısına büyük katkı sağladı. Yedi gol, bir asist ve yaratıcı aksiyonlarıyla Eredivisie'deki tarihi üçüncülüğe katkıda bulundu. 21 yaşındaki sol ayağı etkili oyuncu, sergilediği iyi performansla PSV ve Feyenoord başta olmak üzere bazı kulüplerin ilgisini çekti.

Ouaissa, Cuma günü Sevilla ile oynanan ve 1-2 kaybedilen hazırlık maçında, yaptığı verkaç sonrası şık bir gol atarak kalitesini gösterdi. Ancak sağ orta saha oyuncusu, bunun 'NEC formasıyla son golü' olduğu yönündeki yorumları kabul etmiyor. "Sakatlık yaşadım, hâlâ da biraz var ama önemli bir maç geliyor."

NEC, Salı günü Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. "Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Umarım Salı gününe kadar hazır olurum" diyen Ouaissa, ayak bileğindeki şikâyetlerden dolayı üzgün. "Berbat bir durum, zamanlaması da öyle."

"Bence pek çok kişi bana inanmıyor, inanmadı. Ama olsun, bu o insanların bileceği iş. Vücudumu en iyi ben tanıyorum. Normalde sakatlanan biri değilim ama bu tamamen şanssızlık. Zamanlaması da tamamen şanssızlık." Teknik direktör Dick Schreuder, Ouaissa'nın Salı günü Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda ne kadar süre alabileceğine karar vermek zorunda kalacak.

"Bir noktadan sonra çok fazla sinirlenmeye başladım" diye devam etti Ouaissa. "Şöyle düşündüm: gereksiz. Beni gerçekten tanıyan insanlar, sakatlık numarası yapmayacağımı bilir. Planlarım ne olursa olsun, fit olmam gerekiyor. Neden antrenman yapmayayım ve maç oynamayayım? Hem de bu kadar uzun süre?"

"Ama neyse, insanlar istediklerini söyleyebilir. Ben geri döndüğüm için mutluyum ve biraz ağrıyla da olsa takıma yardım etmeye çalışıyorum" dedi Ouaissa. Üç kez Hollanda Ümit Milli Takımı forması giyen oyuncunun Het Goffertstadion'daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.