Stefan Kuntz yönetiminde 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemeyen ancak gençleştirme operasyonunu sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Elayis Tavşan'ı ay-yıldızlı takıma kazandırmak için genç oyuncu ve ailesiyle bir süredir devam eden temaslarını yoğunlaştırdı.

🇹🇷 ÖZEL - A Milli Takım yetkilileri, Nec Nijmegen forması giyen 2001 doğumlu Elayis Tavşan’a ay yıldızlı formayı giydirmek için çalışmalara başladı.



Elayis Tavşan’ın annesi Türk, babası ise Surinamlı. pic.twitter.com/EyJ3Gxpye4 — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) April 26, 2022

Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre annesi Türk babası ise Surinamlı olan Tavşan, 2020-2021 sezonunda Eerste Divisie'de 37 maçta attığı 11 golle takımının Hollanda'nın en üst ligine çıkmasında kilit rol oynamıştı.

Bu sezon da NEC Nijmegen'de tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Elayis karşılaşmalarda rakip fileleri yedi kez sarstı ve skor gücünü ortaya koydu.

Kontratı 2023'te sona eriyor

U17, U18 ve U19 gibi alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı forması da giyen Elayis, A Milli Takımı seçmesi halinde Ferdi Kadıoğlu'nun ardından son dönemde Türkiye'yi tercih eden ikinci Hollanda asıllı oyuncu olacak. Sağ kanatta görev yapan genç oyuncunun adı geçen sezon Beşiktaş ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Yaz transfer döneminde genç oyuncu için resmi teklifler alması beklenen NEC Nijmegen takımının Elayis ile olan kontratı 2023'e dek sürerken, kulübün bir yıllık uzatma opsiyonu Hollanda ekibinin elini güçlendiriyor.

Elayis'in başta yabancı sınırının da etkisiyle Türk kulüpleri olmak üzere Avrup'nın çeşitli ekiplerinden transfer teklifi almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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