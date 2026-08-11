NEC, nefes kesen rövanşta Olympiakos’u eledi. Yunanistan temsilcisi ikinci yarıda öne geçse de, geçen haftaki 0-0’ın ardından Bryan Linssen’in golü uzatmaları getirdi. Olympiakos’un on kişi kalmasının ardından NEC, sonunda Emre Mor’un golüyle galibiyete uzandı: 2-1. Nijmegen ekibi artık Şampiyonlar Ligi yolundaki son engele odaklanabilir: Bodø/Glimt ile oynanacak play-off turu.

Dick Schreuder, her zamankinden daha da hücumcu bir ilk 11 sahaya sürdü; Noé Lebreton, Darko Nejasmic’in yanında merkez orta sahada görev yaptı. Dusan Tadic de ilk 11’de şans bulurken, bu hafta henüz grupla antrenmana bile çıkmamış olan Philippe Sandler da sahaya ilk 11’de çıktı.

NEC maça güçlü başladı ve kaptan Tjaronn Chery ile birçok kez tehlike yarattı. Onuncu dakikada onun denemelerinden biri, kaleci Balsa Popovic’in müdahalesiyle alt direkten döndü. Ardından Nijmegen ekibi art arda iki darbe aldı.

Sami Ouaissa adalesini çekmiş gibi göründü ve mecburen yerini Emre Mor’a bıraktı. Ancak bu değişiklik, Mor’un kulağındaki çıkmayan küpe nedeniyle neredeyse üç dakika gecikti. Beş dakika sonra Sandler da oyuna devam edemedi; onun yerine Brayann Pereira girdi. Öte yandan Gonzalo Crettaz, karşı karşıya kalan Gelson Martins’e yaptığı müthiş müdahaleyle ev sahibini ayakta tuttu.

Devre arasında sonra NEC büyük bir darbe yedi. Gustavo Sa, Lebreton’dan kolayca sıyrıldı, topu içeri çevirdi ve Crettaz’ın ellerinden seken top Ayoub El Kaabi’nin önünde kaldı. Golcü oyuncu da anında ölümcül darbeyi vurdu: 0-1.

NEC yediği golden sonra kısa süreli bocalasa da yeniden hücuma yöneldi. Emre Mor ve Bryan Linssen ile tehlike yaratan ev sahibi karşısında kaleci Popovic giderek maçın içine girdi. Ta ki 70. dakikada o çok hak edilen eşitlik golü gelene kadar: Tadic çok hızlı çıktı, Clement Bischoff ile verkaç yaptı ve topu Linssen’in önüne adeta al da at diye bıraktı. Golcü oyuncu da şık bir kayarak vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

De Goffert’ta büyük sevinç yaşanırken, ardından heyecan dolu bir son bölüm başladı. Bu sevinç bitime on dakika kala daha da arttı; çünkü Kostas Fortounis, Nejasmic’e yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Uzun süre maçın uzatmalara gideceği düşünüldü ve oyuna sonradan giren Kaj Sierhuis’in golü de bunu değiştirmedi. Çünkü pozisyonun başlangıcında Mor ofsayttaydı ve gol bu nedenle iptal edildi.

Uzatmalarda ise eski harika çocuk hatasını telafi etti. Top, Sierhuis’ten çok şanslı bir şekilde Mor’un önünde kaldı; Mor da hiç tereddüt etmeden topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. Böylece NEC, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Orada da Bodø/Glimt elenirse, Şampiyonlar Ligi futbolu kesin olarak Nijmegen’e gelecek.