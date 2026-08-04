Alex Pastoor, salı akşamı NEC’in oyunundan büyük keyif aldı. Dick Schreuder’in ekibi, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı, ancak galibiyeti en çok hak eden taraf da yine onlardı.

Darko Nejasmic pek çok kesimden övgü alırken, Pastoor Ziggo Sport’taki maç sonu değerlendirmesinde Noé Lebreton’u geniş şekilde öne çıkarma fırsatını değerlendirdi. Hücumcu orta saha oyuncusu son derece etkileyici bir izlenim bıraktı.

Noa Vahle ile konuşan Pastoor, “Sano artık gitti ama ben Dick Schreuder olsam yine de bir kez daha düşünürdüm” diyerek söze başladı. “Çünkü insanlar dikkat ederse Lebreton’u izlemek için de gelirler.”

“Lebreton’a baktığınızda, oyunun bütün ana anlarında üst düzeyde oynayabildiğini görüyorsunuz. Hem de şimdiden. Genç bir çocuk: inanılmaz efor sarf ediyor. Ama aynı zamanda gerçekten çok iyi futbol oynayabiliyor ve o keskinlik, yaratıcılık ve doğrudanlıkla birleşince…”.

“Bunu yapabilen Hollanda Milli Takımı orta sahalarını bir saysanıza” diye devam etti tamamen hayranlık içindeki Pastoor. “Orada daha çok pas yapmak ve pozisyon oyunu oynamak var, ama bu bambaşka bir şeyle ilgili. Yani bunu yaparak maça bizzat dahil olmakla.”

“Her zaman boşa çıkmak, boş alanı çok iyi kullanmak, iyi bir bağlantı oyuncusu olmak, ceza sahasına girmek… Ama özellikle de diğer oyuncular topa sahipken, dişini sıkarak ve tek bir faul bile yapmadan. Hiçbir yerde ne kafasını ne de ayağını geri çekti. Benim içimi açan da bu” dedi Pastoor.

NEC, gelecek salı bunu kendi sahasında bitirebilir. Rövanş maçı saat 19.30’da De Goffert’te oynanacak.