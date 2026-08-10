NEC’li bir oyuncu, Dusan Tadic’in gelişine üzgün: “Hayal kırıklığıydı”

Kaj Sierhuis, NEC’deki yedek rolünden memnun değil. Forvet oyuncusu, NEC ile Telstar arasında oynanan maçın (1-2) ardından De Gelderlander’a bunu söyledi.

Sierhuis, geçen sezon 13 gol atıp 2 asist yaptığı Fortuna Sittard’dan yaz başında bonservissiz olarak gelmişti.

NEC böylece, eski Ajax, Heracles, FC Groningen ve Stade Reims forvetiyle ciddi şekilde ilgilenen FC Utrecht başta olmak üzere rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Ancak Nijmegen ekibinin iştahı bununla dinmedi ve kulüp geçen hafta aniden Dusan Tadic’i de bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Böylece Sierhuis, forvet rotasyonunda bir basamak geriledi.

NEC’nin şu anda Tadic, Bryan Linssen, Sierhuis ve Koki Ogawa ile birlikte dört forveti bulunuyor. Ogawa hâlâ sakat. Linssen Olympiakos’a karşı, Tadic ise Telstar’a karşı ilk 11’de başladı. Sierhuis ise iki maçta da yedek kulübesinde başladı ve sadece Telstar karşısında oyuna girdi; o maçta da hemen gol attı.

De Gelderlander, Sierhuis’in şu sözlerini aktardı: “Tadic harika bir oyuncu ve aramız çok iyi ama şu anda iki kez o tercih edildi. O zaman ben de, ‘Orada ben de olabilirdim’ diye düşünüyorum.”

Sözlerini sürdüren Sierhuis, “Dusan ve Bryan birden fazla pozisyonda oynayabiliyor” dedi. “Her şey, hocanın belirli bir maç için nasıl bir oyuncu tipi aradığına bağlı. Birinci, ikinci ya da üçüncü forvet meselesine girmeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve fırsatlar geldiğinde onları değerlendirmem gerekiyor.”

Sierhuis şöyle devam etti: “Olympiakos maçında oyuna giremeyince hayal kırıklığı yaşadım. Sezonun henüz başındayız. Sabırlı olmanız gerektiğini biliyorum ama Atina’da bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamayı da istersiniz.”