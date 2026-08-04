NEC’yi yaz transfer döneminin sonunda muhtemelen bir hareketlilik daha bekliyor. Voetbal International’ın haberine göre, Kodai Sano’nun ardından Sami Ouaissa da bir sonraki adımı atmak istiyor.

Ouaissa uzun süredir Feyenoord ile anılıyor, ancak şu ana kadar Rotterdam ekibi oyuncu için resmi bir girişimde bulunmadı. Muhtemelen teknik direktör Dévy Rigaux’nun somut olarak harekete geçmesinden önce Anis Hadj Moussa’nın ayrılığı beklenecek.

VI’ye konuşan kulüp muhabiri Sander Janssen, “Feyenoord’un önce resmi adımı atması gerekiyor, şu an için ortada çok somut bir ilgi yok” dedi. “Yurt dışından da bir miktar ilgi var ama Ouaissa gerçekten Feyenoord’a gitmeyi çok istiyor. Böylece Hollanda’da oynamaya devam edebilir, bu da mantıklı bir adım olur.”

Dolayısıyla Feyenoord’un yaz transfer döneminde NEC için resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Zira kulüp, haftanın başında Nikolaus Wurmbrand ile de kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Ancak Rigaux, Feyenoord’da ‘büyük bir çıkış transferi’ gerçekleştirmeden Rapid Wien’e resmi teklif yapmayı düşünmüyor. Bu nedenle NEC de şimdilik beklemede.

Janssen, “Biraz da lüks bir konumdalar” diyerek sözlerini sürdürdü. “Çünkü Ouaissa’nın yerine Emre Mor ve Adam Tahaui’yi zaten kadrolarına kattılar. Sonuçta oyuncuyla da bir anlaşma yapıldı. Onu yok pahasına gönderecek değiller ama gerçekten yardımcı olacaklar.”

“Ama tabii ki Feyenoord onu istiyorsa, istenen bonservis bedelinin karşılanması gerekiyor. NEC, Önal’da yaptıkları gibi 10 milyon euro hedefliyor. Elbette bir miktar pazarlık payı da var. Mesela 9 milyon euro artı sonraki satıştan pay olursa, gerçekten bir şeyler ayarlanabilir.”

Net olan şu ki Ouaissa önümüzdeki haftalarda hâlâ bir transfer hedefliyor. Salı günü Kodai Sano’nun PSV yolunda emin adımlarla ilerlediği zaten ortaya çıkmıştı: oyuncu çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek. Basar Önal ise daha önce 12,5 milyon euro karşılığında Lille OSC’ye transfer olmuştu.