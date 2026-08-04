NEC ilk 11’i: Dusan Tadic yedek kulübesinde, Kodai Sano ise Olympiakos karşısında kadroda yok

NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Olympiakos ile oynanacak ilk maç için ilk 11’ini açıkladı. Dusan Tadic yedek kulübesinde başlıyor, Kodai Sano ise kadroda yer almıyor.

Günün erken saatlerinde PSV ile NEC’nin, Sano’nun transferi konusunda ana hatlarda anlaşmaya vardığı haberi ortaya çıktı. Bu nedenle Japon oyuncu artık teknik direktör Dick Schreuder tarafından kullanılamıyor.

NEC’de kalede Gonzalo Crettaz başlıyor, savunma ise Tobias Storm, Philippe Sandler ve Deveron Fonville’den oluşuyor.

Dört kişilik orta saha Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro ve Clement Bischoff’tan oluşuyor. Bu yaz PEC Zwolle’den gelen Monteiro, Sano’nun yerine görev yapıyor.

Hücum hattında ise şimdilik Tadic yok. Bu yaz bonservissiz olarak Nijmegen’de yeni bir macerayı seçen Sırp yıldız, maça kulübede başlıyor. Golleri Tjaronn Chery, Bryan Linssen ve Noé Lebreton’un atması bekleniyor.

Olympiakos’un ilk 11’i: Popovic; Saliakas, David Carmo, Retsos, Casals; Mouzakitis, Dani García; Rodinei, Chiquinho, Onyemaechi; El Kaabi.

NEC’nin ilk 11’i: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Monteiro, Bischoff; Chery, Lebreton; Linssen.