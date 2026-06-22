NEC harekete geçti ve yurtdışı transferinin başarısız olmasının ardından Kaj Sierhuis’i kadrosuna kattı

NEC, Kaj Sierhuis’in transferini resmi olarak doğruladı. 28 yaşındaki forvet, Fortuna Sittard’dan bedelsiz olarak transfer oldu ve Nijmegen’de 2029 yazına kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza attı.

Sierhuis'in transferiyle NEC, transfer piyasasında bir adım daha attı. Günün erken saatlerinde Nijmegen ekibi, Danimarka'nın Lyngby BK takımından gelen 21 yaşındaki stoper Tobias Storm'un transferini de duyurmuştu.

Teknik direktör Carlos Aalbers, en son transferden memnun. “Kaj, geçen sezon Fortuna’da düzenli olarak kendini kanıtlamış çok yönlü bir forvet. Transfer ücreti ödemeden transfer olabileceği birçok seçenek olmasına rağmen, bizi tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Hücum ağırlıklı oyun tarzımızla, takımımızda yeteneklerini tam olarak sergileyebilecek.”

Bu transfer, Sierhuis’in yurtdışı macerası son anda suya düşmesinin ardından gerçekleşti. Forvet oyuncusu başlangıçta kariyerine Kıbrıs’ta devam edecek gibi görünüyordu, ancak bu transfer sonunda gerçekleşmedi. Ardından NEC ile görüşmeler yeniden canlandı.

Daha önceki haberlere göre, başka kulüpler de oyuncuya ilgi göstermişti. Yurt dışındaki kulüplerin yanı sıra, FC Twente ve FC Utrecht gibi kulüpler de forvetin olası transfer hedefleri arasında sayılmıştı.

Sierhuis, Fortuna Sittard’da verimli bir sezon geçirdi. Geçtiğimiz Eredivisie sezonunda on beş golün parçası oldu. Kendisi on üç kez fileleri havalandırdı ve ayrıca iki asist yaptı.

Sierhuis daha önce Ajax, FC Groningen, Heracles Almelo, Fortuna Sittard ve Fransız takımı Stade Reims'de forma giymişti.