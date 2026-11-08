NEC, pazar akşamı FC Utrecht karşısında heyecan dolu bir galibiyet aldı. Nijmegen ekibi, ev sahibinin maçta iki kez farkı azaltmasına rağmen Galgenwaard Stadyumu'nda 2-3 kazandı. Mağlubiyet, FC Utrecht Teknik Direktörü Anthony Correia'nın endişelerini artırdı. NEC ise ligde galibiyetsiz geçen sekiz maçın ardından yeniden kazandı.

Correia, FC Utrecht'te dört değişiklik yaptı: Vasilis Barkas, Per Kloosterboer, Artem Stepanov ve Ángel Alarcón ilk 11'de sahaya çıktı. Sol bekte Arthur Zagré yerine Kloosterboer'i tercih eden Correia, Oualid Agougil'i yedek kulübesinde başlattı; Marius Broholm ise 10 numara pozisyonunda oynadı. NEC'te Dušan Tadic, Mitchel Bakker ve Gabriel Brás'ın yanı sıra sakatlıktan dönen Deveron Fonville de ilk 11'de yer aldı.

FC Utrecht maça hızlı başladı ve konuk ekibe hemen baskı kurdu. Yoann Cathline henüz üçüncü dakikada şut fırsatı buldu ancak vuruşunda top Gonzalo Crettaz'ın ellerinde kaldı. Yirminci dakikada ceza sahasında yerde kalan hücum oyuncusu için hakem Erwin Blank penaltı kararı vermedi.

Tehlike yaratmayı sürdüren ev sahibi ekipte Stepanov, 25. dakikada yan ağları buldu. NEC ise fırsatları daha iyi değerlendirdi. Kevin Kers, 34. dakikada gelen ortayı kafayla ağlara gönderdi: 0-1. Dört dakika sonra Tadic farkı ikiye çıkardı ve Nijmegen ekibi soyunma odasına rahat bir üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı azaltacak golü arayan FC Utrecht'te Dani de Wit, kısa süre içinde yaptığı kafa vuruşuyla yan ağları buldu. Alarcón'un savunma arkasına sarktığı pozisyonda Cathline'ın topu kolayca ağlara göndermesiyle 56. dakikada skor 1-2 oldu. Ancak Galgenwaard'daki sevinç kısa sürdü.

Yalnızca iki dakika sonra NEC bir kez daha golü buldu. Tadić, kendisinin ikinci golünü atarak skoru 1-3'e getirdi. Correia hemen müdahale ederek Nordin Amrabat, Adrian Blake ve Agougil'i oyuna aldı. Bu hamle Utrecht'e yeni bir enerji kattı ve De Wit, 64. dakikada kafa vuruşuyla skoru 2-3 yaptı.

FC Utrecht beraberlik için yüklendi ve birçok fırsat yakaladı. NEC kalecisi Crettaz, 68. dakikada kalesinden epey uzaklaştı ancak Matisse Didden boş kaleye yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi. On dakika sonra gole yine yaklaşan Didden'ın vuruşunda bu kez Crettaz güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

Blake de çok önemli bir fırsat yakaladı ancak oyuna sonradan giren oyuncu Crettaz'ı geçemedi. Agougil'in şutu ise az farkla üstten auta gitti.

NEC üstünlüğünü koruyarak ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi. Rakibini puan tablosunda geride bırakan Nijmegen ekibi 11. sıraya yükseldi. FC Utrecht içinse bu, yeni ve büyük bir hayal kırıklığı oldu. Correia'nın takımı 14. sırada yer alıyor.