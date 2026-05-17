Eredivisie - Casino Stadion De Goffert

NEC - Go Ahead Eagles maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda NEC - Go Ahead Eagles maçı için TV ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Maçı Ziggo üzerinden ESPN'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Aboneler maçı ESPN platformu üzerinden izleyebilir; yeni izleyiciler aşağıdaki bağlantıdan kaydolabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

NEC'de F. Entius sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ev sahibi takımda herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. NEC'nin muhtemel kadrosu şu şekilde: G. Crettaz; E. Dasa, D. Fonville, B. Nuytinck, N. Lebreton; S. Ouaissa, K. Sano, D. Nejasmic; P. Sandler, T. Chery, B. Linssen.

Go Ahead Eagles, üç sakat oyuncuyla Nijmegen'e gidiyor: P. Saathof, G. Nauber ve R. Weijenberg forma giyemeyecek. Konuk takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Go Ahead Eagles'ın muhtemel kadrosu şöyle: J. De Busser; A. Adelgaard, A. Sampsted, J. Kramer, J. Dirksen; S. Tengstedt, J. Breum, V. Edvardsen; M. Suray, M. Meulensteen, S. Sigurdarson. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, bunlar maçın başlama saatine mümkün olduğunca yakın bir zamanda güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

NEC, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, 10 Mayıs'ta FC Groningen'e karşı 2-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlandı. Bundan önce Nijmegen ekibi, hem Telstar hem de FC Twente ile 1-1 berabere kaldı. NEC, bu beş maçta toplam altı gol attı ve dokuz gol yedi.

Go Ahead Eagles, son beş Eredivisie maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son sonuç, 10 Mayıs'ta PSV'ye karşı 1-4'lük bir iç saha yenilgisiydi. Bu serideki tek galibiyet, 5 Nisan'da PEC Zwolle'ye karşı alınan 5-0'lık ikna edici bir zaferdi. Konuk takım ayrıca AZ ve FC Groningen'e karşı iki kez 0-0 berabere kaldı ve Sparta'ya karşı 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma 5 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti; Go Ahead Eagles ile NEC, Eredivisie maçında 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, 9 Mart 2025'te Go Ahead Eagles, NEC deplasmanında 3-2 galip gelmişti. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, Go Ahead Eagles iki kez, NEC bir kez galip gelmiş, iki maç ise berabere sonuçlanmıştır. En farklı skor, 7 Aralık 2024'te Go Ahead Eagles'ın 5-0'lık galibiyetiydi.

Puan Durumu

Eredivisie sıralamasında NEC şu anda dördüncü sırada yer alırken, Go Ahead Eagles on ikinci sırada bulunuyor.