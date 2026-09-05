NEC - Feyenoord maçının ilk yarısı pek de akılda kalacak türden değil, ancak devre arasına girilirken bir anda ortalık karıştı. Noë Lebreton ile Gjivai Zechiël sahada zaten birbirine girmişti, ancak oyuncu tüneline girilirken bunun dikkat çekici bir devamı daha yaşandı.

Bu durum ESPN görüntülerinde görülüyor. Anlaşılan Clement Bischoff tartışmayı bitirmemişti ve kısa süre önce yaşanan gerginlikte yer alan Zechiël ile gözle görülür şekilde fiziksel temasa girmeye çalıştı.

Bischoff burada hafif bir kafa atarken, ardından Jeremiah St. Juste ile NEC'den bir ekip görevlisi tarafından durdurulmak zorunda kalıyor. Bu sırada Zechiël'e doğru “Let’s see, let’s see” diye bağırıyor; Zechiël'in de daha önce Bischoff'a bir şeyler söylediği tahmin ediliyor.

Sonunda birden fazla oyuncunun araya girmesiyle olayın yatıştığı görülüyor, ancak Charles Vanhoutte bir ara elini kameranın merceğine doğru uzatıyor ve bu nedenle olayın devamına ilişkin görüntüler görülemiyor.

Bu arada sahadaki gerginlikte Lebreton ve Zechiël sarı kartla cezalandırıldı. Luciano Valente de oldukça öfkeli şekilde koşarak geldi, ancak kart görmedi. NEC - Feyenoord maçında ilk yarı, az sayıda pozisyonun yaşandığı 45 dakikanın ardından 0-0 sona erdi.