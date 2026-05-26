NEC, Feyenoord'daki belirsizlikten yararlanarak üst düzey bir yeteneği kadrosuna katmak istiyor

Genç milli oyuncular Sam Roovers (18) ve Kelvin Neijenhuis (18)’in önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezon Feyenoord U19 kadrosunda yer alan yetenekli ikilinin sözleşmeleri sona ermek üzere.

Genellikle güvenilir kaynaklar arasında yer alan Feyenoord Youth Watcher, geçen hafta Jerayson Hoepel'in (18) kulübünden ayrılacağını duyurmuştu. Amsterdamlı kanat oyuncusu, Rotterdam'daki sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Roovers ve Neijenhuis konusunda ise henüz belirsizlik hakim. Ancak içeriden bir kaynak, NEC'in Neijenhuis'i kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

Zeelandlı Neijenhuis, yıllardır Feyenoord'un gençlik akademisinde gerçek bir golcü olarak biliniyor. Jan Boskamp geçmişte bu genç forvetten çok etkilendiğini belirtmişti.

Roovers ise bir stoper. FR12, Mart ayında Feyenoord'un sözleşmesini uzatmak istediğini bildirmişti, ancak sonrasında bu konuda bir gelişme yaşanmadı.

Diğer sona eren sözleşmeler

Feyenoord'un A takımında Robin van Persie, Steven Benda, Gernot Trauner ve Raheem Sterling ile yollarını ayıracak gibi görünüyor. Kiralık oyuncu Malcolm Jeng'in satın alma opsiyonu da muhtemelen kullanılmayacak.

Feyenoord U21 takımında ise birçok sözleşme feshedildi: Oier Zon, Marley Cruz, Djomar Giersthove, Troy Moses, Aleks Zekovic, Fabiano Rust, Yoram Boerhout ve Furkan Ulutas yeni bir kulüp arayışına girebilir.

Feyenoord, Tim Haksteeg, Björn Otte, Marouane Sebbar ve Paulo Rudisill'in durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Senne Vugts ve Sem Verdonk ise prensip olarak FC Dordrecht'e geri dönecek.