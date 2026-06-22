De Telegraaf’ın haberine göre, Youssef El Kachati, Fransa’da yeni bir maceraya atılmak üzere NEC’den ayrılmak üzere. 26 yaşındaki forvet, Stade Reims ile üç sezonluk bir sözleşme konusunda genel hatlarıyla anlaşmaya vardı.

Salı günü yapılacak sağlık kontrolü sorunsuz geçerse, transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Böylelikle, sadece bir sezon süren Nijmegen'deki kariyeri sona ermiş olacak.

Stade Reims, El Kachati’yi Ligue 1’e yükselme mücadelesinde önemli bir takviye olarak görüyor. Fransız kulübü, 2025 yılında en üst ligden küme düşmüş ve geçen sezonu Ligue 2’de altıncı sırada tamamlamıştı.

Kulüp, bu hedefe ulaşmak için yatırım yapmaya hazır. Transferin bedeli, çeşitli primlerle birlikte 2,5 milyon avroya kadar çıkabilir.

El Kachati, Nijmegen'de tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi. Sakatlık sorunlarının da etkisiyle forvet, 19 resmi maça çıktı; bu maçlarda 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Ayrıca, sadece bir kez ilk 11'de yer aldı.

Daha önce Telstar'da forma giyen forvet, Keuken Kampioen Divisie'nin en parlayan yıldızlarından biri haline gelmişti. 43 maçta attığı 24 golle El Kachati, Velsen ekibinin Eredivisie'ye sürpriz bir şekilde yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Gösterdiği güçlü performans, ona NEC'ye transfer olma fırsatı sağladı.

Şimdi ise forvet, kariyerinde yeni bir adım atıyor gibi görünüyor. Son formaliteler başarıyla tamamlanırsa, Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis ve Mitchell van Bergen’in ardından Stade Reims forması giyen bir sonraki Hollandalı oyuncu olacak.