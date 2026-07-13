Gazeteci Mounir Boualin’in haberine göre, NEC, Jamiro Monteiro’nun transferine çok yakın. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, PEC Zwolle ile olan sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erdiği için bedelsiz olarak transfer edilebilir.

Deneyimli oyuncuyla ilgili sözleşme görüşmeleri oldukça ileri bir aşamaya geldi. Henüz kesin bir anlaşma sağlanamadı, ancak her iki taraf da zamanla bir sonuca varılmasını umuyor.

Rotterdam doğumlu Monteiro, iki sezon boyunca PEC'de forma giydi. Bu süre zarfında 52 maça çıktı ve bu maçlarda beş gol attı, beş asist yaptı.

NEC’in kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca daha önce SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San Jose Earthquakes ve Gaziantepspor takımlarında da forma giymişti.

Monteiro, Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu, İspanya (0-0), Uruguay (2-2), Suudi Arabistan (0-0) ve Arjantin (2-3 mağlubiyet) maçlarında ilk 11'de yer aldı. Arjantinliler, çeyrek finale yükselebilmek için uzatmalara ihtiyaç duymuştu.

Jeffry Fortes, Algemeen Dagblad gazetesinde Monteiro’yu övdü. “Ona çok sık boyunun kısa olduğu söylendi. Ancak futbolda başarılı olmuş pek çok kısa boylu oyuncu var. Oyun stiline bakıldığında onu Kanté ile karşılaştırabilirsiniz. O da boyuna güvenmek zorunda olmayan bir oyuncu.”

NEC, daha önce kadrosunu Perr Schuurs ve Kaj Sierhuis ile güçlendirmişti. Ayrıca Nijmegen kulübü, Emre Mor’un transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor.