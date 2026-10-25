NEC ile FC Groningen, pazar günü heyecanlı bir maçta 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda Brynjólfur Willumsson ile bulduğu fırsatları gole çeviren Groningen, devre arasına 0-2 önde girdi. Ancak NEC, ikinci yarıda toparlandı. Clement Bischof ve Noé Lebreton’un golleriyle skor 2-2’ye geldi.

İlk yarıda iki takım da rakip kalede fırsatlar buldu ancak bunları daha iyi değerlendiren taraf Groningen oldu. Konuk ekip, 10. dakikada bir köşe vuruşuyla öne geçti. Marco Rente’nin arka direğe aşırdığı topu tamamen boş durumdaki Willumsson kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

Perşembe günü takımının Dinamo Zagreb deplasmanında 2-4 kazandığını gören Dick Schreuder için bu gol hayal kırıklığıydı. NEC, farkı kapatacak fırsatlar buldu ancak Bischof ve Bryan Linssen’in şutları kale ağzından uzaklaştırıldı. Ardından gelişen kontra atakta Thom van Bergen golü buldu fakat vuruşu ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Kısa süre sonra skor yine de 0-2 oldu. Van Bergen’in ortasını Ahmetcan Kaplan yanlış değerlendirdi ve Willumsson bu hatadan yararlandı. Türk oyuncu, Willumsson’un faul yaptığı gerekçesiyle hakemlere itiraz etti ancak sonuç alamadı.

Schreuder devre arasında oyuna müdahale etti, ikinci yarının 10. dakikasında da bir kez daha değişikliğe gitti. Bir dakika sonra NEC farkı bire indirdi: Darko Nejasmic’in başarılı müdahalesinin ardından topla ilerleyen Bischof, içeri kat edip uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı: 1-2.

Groningen, üstünlüğünü koruma umuduyla giderek daha fazla geriye çekildi. Ancak Dick Lukkien’in takımı bunu başaramadı. Lebreton, 70. dakikada konuk ekibin savunmadan çıkarken yaptığı hatadan yararlanarak skoru 2-2’ye getirdi.

Son bölümde iki takım da galibiyet golünü aradı. NEC adına Lebreton tehlike yarattı ancak en net fırsat Groningen’e geldi. Pelle Clement ise topa yeterince yetişemedi.