24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085031877.jpgANP
Siep Engelen
Çeviri:

NEC direnç gösterdi, FC Groningen karşısında ikinci yarıda mücadele ederek etkileyici bir geri dönüş yaptı

NEC Nijmegen - FC Groningen
NEC Nijmegen
FC Groningen
Eredivisie

NEC ile FC Groningen, pazar günü heyecanlı bir maçta 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda Brynjólfur Willumsson ile bulduğu fırsatları gole çeviren Groningen, devre arasına 0-2 önde girdi. Ancak NEC, ikinci yarıda toparlandı. Clement Bischof ve Noé Lebreton’un golleriyle skor 2-2’ye geldi. 

İlk yarıda iki takım da rakip kalede fırsatlar buldu ancak bunları daha iyi değerlendiren taraf Groningen oldu. Konuk ekip, 10. dakikada bir köşe vuruşuyla öne geçti. Marco Rente’nin arka direğe aşırdığı topu tamamen boş durumdaki Willumsson kafayla ağlara gönderdi: 0-1. 

Perşembe günü takımının Dinamo Zagreb deplasmanında 2-4 kazandığını gören Dick Schreuder için bu gol hayal kırıklığıydı. NEC, farkı kapatacak fırsatlar buldu ancak Bischof ve Bryan Linssen’in şutları kale ağzından uzaklaştırıldı. Ardından gelişen kontra atakta Thom van Bergen golü buldu fakat vuruşu ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 

Kısa süre sonra skor yine de 0-2 oldu. Van Bergen’in ortasını Ahmetcan Kaplan yanlış değerlendirdi ve Willumsson bu hatadan yararlandı. Türk oyuncu, Willumsson’un faul yaptığı gerekçesiyle hakemlere itiraz etti ancak sonuç alamadı. 

Schreuder devre arasında oyuna müdahale etti, ikinci yarının 10. dakikasında da bir kez daha değişikliğe gitti. Bir dakika sonra NEC farkı bire indirdi: Darko Nejasmic’in başarılı müdahalesinin ardından topla ilerleyen Bischof, içeri kat edip uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı: 1-2. 

Gelecek maçlar
GRO

GRO

KNVB Kupası

29 Eki 2026

EMM

EMM

HEE

HEE

Eredivisie

31 Eki 2026

NEC

NEC

Groningen, üstünlüğünü koruma umuduyla giderek daha fazla geriye çekildi. Ancak Dick Lukkien’in takımı bunu başaramadı. Lebreton, 70. dakikada konuk ekibin savunmadan çıkarken yaptığı hatadan yararlanarak skoru 2-2’ye getirdi. 

Son bölümde iki takım da galibiyet golünü aradı. NEC adına Lebreton tehlike yarattı ancak en net fırsat Groningen’e geldi. Pelle Clement ise topa yeterince yetişemedi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin