Wilco van Schaik, FK Bodø/Glimt’teki tesislerle ilgili açıklamalarının ardından çıkan tartışmaya yanıt verdi. NEC Genel Direktörü, De Telegraaf’a yaptığı açıklamada, buz banyosu başta olmak üzere yaptığı yorumların küçümseyici bir amaç taşımadığını ve Norveç kulübünün de meseleyi sportmence karşıladığını vurguladı.

Van Schaik, pazartesi sabahı De Gelderlander’a yaptığı açıklamada Aspmyra Stadyumu’ndaki şartları eleştirel bir dille değerlendirmişti. “Az önce soyunma odasına girdim, burası tam bir karmakarışık yer” diyen Van Schaik, Bodø/Glimt’in “bir yapı marketten alınmış sıradan bir küveti” buzla doldurduğunu da söylemişti.

Bu sözler hem Hollanda’da hem de Norveç’te ciddi eleştirilere yol açtı. Bodø/Glimt’ten bir sözcü, pazartesi öğleden sonra şaşkınlıkla yaptığı açıklamada NEC’nin önceden herhangi bir şikayette bulunmadığını belirtirken, aynı küvetin Manchester City ve Inter konuk olduğunda da kullanıldığını vurguladı.

Van Schaik, şimdi Norveç’ten konuyla ilgili açıklama yaptı. “Az önce FK Bodø/Glimt’in yönetimi ve board üyeleriyle öğle yemeği yedik. Yaptığım konuşmada bizim de bunu yaşadığımızı söyledim. Bizde de rakip takım oyuncuları, personel ve teknik ekibin de kullandığı koridorda bir pre-preparation yapmak zorunda kalıyor. Yani bu da ideal değil.”

Van Schaik’e göre NEC, tam da Bodø/Glimt’in kendi kısıtlamalarıyla başa çıkış biçiminde kendisinden bir şeyler görüyor. “Benzer kulüpleriz. Bu yüzden onların soyunma odasına bir küvet koyarak zorlukları nasıl çözdüğünü görmek hoşumuza gitti. Buna kimse sinirlenmiyor ya da hayal kırıklığına uğramıyor.”

Direktör, bu nedenle Norveç kulübünü küçümsemek istediği iddiasını da reddetti. “Bunu böyle görmek güzeldi; mesele daha çok hoşnutsuzluk duymamız ya da bunun taleplerimizi karşılamaması değil, kendimizden bir şeyler bulmamızdı. Biz kim oluyoruz da küçümseyici olalım? Biz de kendi kısıtlamalarımızı biliyoruz.”

Van Schaik’e göre Bodø/Glimt cephesinde de tartışma herhangi bir rahatsızlık yaratmadı. “Az önce bunu kendi aramızda gülerek konuştuk. Onlar da bunu sorun etmedi ya da öfkelenmedi. FK Bodø/Glimt’ten son derece hoş ve açık insanlar.”

Van Schaik, her iki kulübün de kısıtlı imkanlarına rağmen Avrupa’da başarı yakalamaya çalışması bakımından çok fazla benzerlik taşıdığını düşünüyor. “Onlar da bizim için bunu söyledi. Avrupa’daki küçük kulüpler olarak çok fazla ortak noktamız var. Yani kısıtlamalar da var ama bütün bunların arasında kazanmak ve sürpriz yapmak istiyoruz.”







