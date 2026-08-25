NEC Direktörü Wilco van Schaik, Şampiyonlar Ligi rakibi Bodø/Glimt hakkında “inanılmaz derecede saygısız” bir röportaj verdi

Wilco van Schaik, Bodø/Glimt'teki tesisler hakkında yaptığı açıklamalarla kendisini pek de sevdirmedi. Genel direktör, soyunma odasının durumunu ‘dökük saçık’ diye nitelendirdi.

Van Schaik'a, De Gelderlander tarafından sahanın kenarında, oldukça kuzeyde yer alan Bodø'daki şartlar soruldu. Direktör, görüşünü açıkça dile getirdi.

Van Schaik, bölgesel yayın kuruluşuna verdiği röportaja, “Bu bambaşka bir his. Burası biraz kasvetli” diyerek başladı.

“Elbette yazın tam ortası ama buraya geldiğinizde buna alışmak gerekiyor” diye devam etti. Weeronline'a göre salı günü Bodø'da en yüksek sıcaklık on dört derece.

“Kasvetli görünüyor. Sonra kafanda bir şeyi değiştirmen gerekiyor. Biz güneşten ve denizden geliyoruz. Henüz Şampiyonlar Ligi hissi yok bende. Bunu kendin yaratmalısın. Az önce soyunma odasındaydım. Burası dökük saçık” diye sürdürdü.

Van Schaik, “Bir buz banyosu istemiştik ama gidip bir yapı marketten herhangi bir küvet alıp içine buz koymuşlar” dedi ve ekledi: “Gerçekten akıl alır gibi değil.”

X'te Van Schaik'ın sözlerine hem Hollandalılardan hem de Norveçlilerden tepki geldi. Bir kişi, “İnanılmaz derecede saygısızca” dedi. Bir başkası ise, “Sonra da yine varlık gösteremeden kaybediyorsun. Geçen haftadan sonra bu laflar… (1-3'lük yenilgi, ed.) Tam anlamıyla tipik bir Hollandalı, ne kadar çok konuşuyor. Haydi Bodø!” yorumunu yaptı.

Bir başka paylaşımda ise, “Normalde NEC'nin başarı kazanmasını isterim ama bu adam yüzünden insan onların varlık gösteremeden kaybetmesini istiyor” denildi. Bir diğer kullanıcı da, ‘insanların bu adam yüzünden NEC'ye hiçbir şey dilemediğini’ söyledi.







