Genellikle güvenilir haberleriyle tanınan gazeteci Mounir Boualin'in aktardığına göre, Bram Nuytinck NEC ile sözleşmesini uzatacak. 36 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesi sona ermek üzere, ancak yeni bir anlaşma konusunda sözlü olarak mutabık kalınmış durumda.

Boualin'e göre, deneyimli stoper 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Böylece, güçlü bir sezonun ardından Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan De Goffert'te gelecek sezon da forma giyecek.

Ancak Nuytinck'in Dick Schreuder'in takımının başarılı sezonundaki katkısı mütevazıydı. Defans oyuncusu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı.

Yine de sezonun sonunda birkaç kez sahaya çıkmayı başardı. Şubat başında Heracles Almelo karşısında sahalara geri döndü, ancak en fazla süreyi son beş lig maçında aldı. Toplamda sekiz kez forma giydi.

Bir önceki sezon Nuytinck, Nijmegen ekibinde kaptan ve düzenli ilk 11 oyuncusuydu. O yıl 25 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Nuytinck, 2023 yazında Sampdoria'dan bedelsiz transfer olarak geldi ve böylece Nijmegen'de ikinci dönemine başladı. Defans oyuncusu, NEC'in tüm altyapı eğitimini tamamlamıştı.

Daha önce Udinese ve RSC Anderlecht formalarını giymişti.