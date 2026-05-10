NEC de puan kaybetti, FC Twente bundan yararlandı: Tukkers üçüncü sıraya yükseldi

VriendenLoterij Eredivisie'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi Pazar günü yeni bir boyut kazandı. FC Twente, Sparta Rotterdam'ı 4-0'lık bir galibiyetle ezip geçerken, NEC ise FC Groningen'e 2-1 yenildi. Bu sonuçla Tukkers, NEC'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

FC Twente - Sparta Rotterdam 4-0

FC Twente ilk yarıda üstün olan taraftı. Rotterdam'dan gelen konuklar pek bir varlık gösteremedi ve Tukkers ilk golü atmak için en büyük fırsatları yarattı.

John van den Brom'un takımı iki kez üst direğe çarptı. Maçın başlarında Sam Lammers, dönerek güzel bir şut çekti, ancak topu üst direğe çarptı. Thomas van den Belt de kısa süre sonra aynı şeyi yaşadı: yakın mesafeden yaptığı yarım ters vuruş da üst direğe çarptı. Buna karşılık Sparta, Tobias Lauritsen'in üstten dışarıya giden şutundan öteye pek bir şey yapamadı.

İkinci yarıda Twente, kaldığı yerden devam etti: fırsatlar yaratmak. Van den Belt yine yakındı, ancak köşe vuruşundan aniden ayağına düşen topu yakın mesafeden vurdu, ancak kaleci topu kurtardı.

Yine de kısa bir süre sonra başardı. Van den Belt, iyi gelişen bir atağın sonunda Bart van Rooij'un sert ortasını kolayca ağlara gönderdi: 1-0. Çok geçmeden - taraftarlar henüz yerlerine oturmuşlardı - skoru ikiye katladı. Karışıklığın ardından top eski Feyenoord oyuncusunun ayaklarına geldi ve o da sert bir vuruşla farkı artırdı: 2-0.

Maçın bitimine yirmi dakika kala İzlandalı Kristian Hlynsson, yine Van Rooij'un iyi hazırlayıcı çalışmasının ardından güzel bir kafa vuruşuyla skoru kesinleştirdi: 3-0. Sonunda Maurice Steijn'ın takımı için durum daha da acı hale geldi. Maçın bitimine on iki dakika kala Daan Rots, geriye doğru gelen topu sert bir vuruşla ağlara göndererek dördüncü golü attı: 4-0.

FC Groningen - NEC 2-1

NEC maça güçlü başladı ve Brian Linssen ile iki büyük fırsat yakaladı. On ikinci dakikada Linssen, Maicon tarzında muhteşem bir gol attı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Kısa süre sonra Sandler'in güzel pasını gole çeviremedi. Böylece Euroborg'da uzun süre skor 0-0 kaldı.

Bu durum, devre arasına az kala değişti. Tjaronn Chery, sahanın köşesinde topu beceriksizce kaybetti ve top birkaç pasın ardından Younes Taha'ya ulaştı. Twente'den kiralık olarak gelen oyuncu, Marco Rente'ye pas verdi; Rente topa hafifçe dokundu ve top kalecinin arkasına gitti: 1-0.

İkinci yarıda ev sahibi takım 51. dakikada hızlı bir kontra atakta yine Taha'nın önemli rol oynadığı bir pozisyonda skoru artırdı. Taha topu Tygo Land'e geri bıraktı ve Land'in şutu bir NEC savunma oyuncusundan sekerek ağlara gitti: 2-0.

Maçın bitimine 15 dakika kala NEC, Danilo ile büyük bir fırsat yakaladı, ancak Brezilyalı oyuncu şutu çekemedi. Ardından gelen köşe vuruşunda ise gol geldi: Darko Nejasmic kafayla sert bir vuruş yaptı ve maça yeniden heyecan kattı: 2-1.

Başar Önal, 83. dakikada maçı tamamen açacağını düşündü. Kanat oyuncusu ikinci direğe iyi bir şekilde daldı ve Sami Ouaissa'nın güzel ortasını ağlara gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi ve NEC büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın son dakikalarında NEC'in forveti Youssef El Kachati'nin golü de iptal edildi.