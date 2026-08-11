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Emre Mor Ziggo Sport
Siep Engelen

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NEC’de oyuncu değişikliği, tuhaf bir nedenle dakikalarca gecikti: “Bu inanılmaz!”

NEC Nijmegen - Olympiakos
NEC Nijmegen
Olympiakos
Champions League Qualification
E. Mor
D. Schreuder
S. Ouaissa

NEC - Olympiakos maçında salı akşamı tuhaf görüntüler yaşandı. Emre Mor, ilk yarının ortalarında Nijmegen ekibinde oyuna girmek zorunda kaldı ancak bu değişiklik çok sıra dışı bir nedenle dakikalarca gecikti.

27. dakikada kısa süre önce üst bacak kaslarından birini zorlamış gibi görünen Sami Ouaissa için talihsizlik yaşandı. Dick Schreuder mecburen değişikliğe gitti ve Mor’u sahaya sürdü.

Oyuncu değişikliğinin derhal yapılması gerekiyordu ancak kısa bir gecikme yaşandı. Bunun nedeni, NEC’li bir ekip görevlisinin Mor’un kulağıyla ilgilenmesiydi; muhtemelen bir küpe nedeniyle. Ancak küpenin kolayca çıkmadığı görüldü.

Ziggo Sport yorumcusu Wytse van der Goot da, “Oyuna girebilmesi için önce küpesini çıkarması gerekiyor” diye konuştu. “Ya da bir şeyin bantlanması gerekiyor. Bununla oynamasına izin verilmeyeceği sürpriz olmamalı.”

Van der Goot, “Evet, ekipmanları hazır değil” derken, öfkeli Schreuder’in de bağırarak ekrana geldiği görüldü. Mor’daki sorunlar nedeniyle NEC dakikalar boyunca sahada bir kişi eksik oynadı.

Eredivisie
Willem crest
Willem
WII
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Yunanistan 1
Olympiakos crest
Olympiakos
OLY
Atromitos crest
Atromitos
ATR

Van der Goot hâlâ büyük şaşkınlık içindeydi: “Belki daha önce bunu takıyordu ve İtalyan hakemler bu konuda daha mı titiz davranıyor? Hiçbir fikrim yok. Bu gerçekten inanılmaz. Burada son söz henüz söylenmedi.”

Bu arada beş dakika sonra NEC bir darbe daha aldı; Philippe Sandler de oyuna devam edemedi. Yerine Brayann Pereira girdi.

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