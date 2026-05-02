NEC, çılgın bir son dakikada Feyenoord'a karşı beraberliği yakalayamadı

NEC, Cumartesi günü ikinci sıradaki Feyenoord ile puan (58) bakımından eşitlenmeyi başaramadı. Üçüncü sıradaki takım, Telstar ile oynadığı heyecanlı maçta 1-1 berabere kaldı. Sonuçta, özellikle konuk takım için Vriendenloterij Eredivisie'den küme düşme mücadelesinde önemli bir puan oldu.

NEC, ev sahibi olduğu maça oldukça iyi başladı ve birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı. Ancak ıslak Goffert'te skoru açan Telstar oldu. Kısa süre önce Sparta Rotterdam karşısında büyük kahraman olan Sem van Duijn, Cedric Hatenboer'in kaçırdığı şutun ayağına düşmesinin ardından yakın mesafeden golü attı.

Şiddetli yağmur nedeniyle hakem Jeroen Manschot, Nijmegen'deki karşılaşmayı 35. dakikada geçici olarak durdurma kararı aldı. Yaklaşık yarım saat sonra maç yeniden başladı. Telstar tehlikeli olmaya devam etti ve 0-1 önde, morali yüksek bir şekilde soyunma odasına girdi, ancak Sami Ouaissa 1-1'i getirecek büyük bir fırsatı kaçırdı.

İkinci yarı başlar başlamaz Telstar için bir talihsizlik yaşandı ve Tyrone Owusu sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Küme düşme mücadelesinde puana çok ihtiyacı olan konuk takımda Soufiane Hetli onun yerine oyuna girdi. NEC, ceza sahası içindeki bir çarpışmanın ardından penaltı istedi, ancak Manschot bunu kabul etmedi.

Dick Schreuder, NEC ile tüm gücüyle oynamaya karar verdi ve aralarında Ronald Koeman junior tarafından ustaca durdurulan Bryan Linssen ve kenara alınan Noé Lebreton'un da bulunduğu dört oyuncu değişikliği yaptı. Youssef El Kachati ve Koki Ogawa gibi isimler, ev sahibi takıma ivme kazandırmak için oyuna girdi.

NEC, kenar çizgisinde gergin bir şekilde bekleyen Correia eşliğinde, hücum arayışını sürdürdü. Telstar her metre için mücadele etti, ancak De Goffert’teki zorlu koşullarda da zor anlar yaşadı. Bu arada NEC taraftarları, üçüncü sıradaki takımın aleyhine zamanın akıp gitmesiyle birlikte giderek sabırsızlanmaya başladı.

1-1'lik skor 86. dakikada geldi. Danilo, Tjaronn Chery'ye mükemmel bir pas verdi ve Chery, Koeman'ı yakın mesafeden alt etti. Bu gol, son dakikalara olağanüstü bir heyecan kattı. Ogawa hemen 2-1'i yakaladı, ancak topu ne yazık ki üstten dışarı attı. Diğer tarafta Gonzalo Crettaz, Jelani Seedorf'un kafa vuruşunu muhteşem bir şekilde kurtardı.

NEC hemen tekrar atağa çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Ogawa topu direğe çarptırdı, ancak El Kachati güzel bir ters vuruşla golü buldu. Nijmegen'de coşku yaşandı, ancak bu coşku kısa sürede sona erdi. VAR'a göre El Kachati ofsayt pozisyonundaydı ve Manschot golü iptal etti. Son dakikalar çılgın bir mücadeleye sahne oldu ve Philippe Sandler'in bir topu çizgiden çıkardığı görüldü. Telstar, iki maç kala NAC Breda ile arasındaki farkın altı puan olması nedeniyle, resmi olmayan bir şekilde doğrudan küme düşmekten kurtuldu.