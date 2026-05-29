"NEC, büyük hedefler ortaya koyuyor ve PSV'li oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor"

Couhaib Driouech, bu yaz Eredivisie içinde sürpriz bir transfer yapabilir. Transfer muhabiri Mounir Boualin’e göre NEC, Peter Bosz yönetiminde pek forma şansı bulamayan 24 yaşındaki PSV forvetini kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunmayı düşünüyor.

Driouech, geçtiğimiz sezon PSV'de düzenli olarak ilk 11'de yer almadı, ancak yedek ve ara sıra ilk 11'de oynayarak düzenli olarak değerini kanıtladı. Kanat forveti, özellikle Liverpool ve Napoli ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında kendini gösterdi.

Driouech'in performansları gözden kaçmadı. NEC'in yanı sıra, çeşitli yabancı kulüpler de Hollanda-Faslı forvetle ilgileniyor. İngiltere'den Wolverhampton Wanderers'ın adı geçiyor, Club Brugge ve Royal Antwerp de durumu yakından takip ediyor.

Ayrıca, içeriden gelen bilgilere göre Driouech, İspanya'dan da ilgi görüyor. Şu ana kadar somut adımlar atılmadı, ancak birçok kulübün yaz transfer dönemi yaklaşırken onun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor.

NEC için Driouech'in olası transferi iddialı bir hamle olacaktır. Nijmegen ekibi Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına hazırlanıyor ve yatırımcı Marcel Boekhoorn sayesinde ek finansal imkanlara sahip. Yine de kulüp, anlaşmayı gerçekleştirmek için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacak.

Boekhoorn daha önce, başarılı teknik direktör Dick Schreuder'i kulüpte tutmak için elinden geleni yapacağını belirtmişti. Şimdi soru, NEC'in kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer piyasasında ne kadar büyük yatırımlar yapmaya hazır olduğudur.

Driouech, Schreuder'in oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlayacaktır. Hızı, derinliği ve kanattan yarattığı tehdit ile NEC teknik direktörünün hücum vizyonuna çok uygun özelliklere sahiptir.

Driouech, 2024 yazında Excelsior'dan yaklaşık 3,5 milyon euroya transfer eden PSV ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri şu anda yaklaşık 7,5 milyon euro olarak tahmin ediliyor. PSV formasıyla oynadığı 61 resmi maçta 12 gol ve 10 asist kaydetti.