NEC, Levski Sofya ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına hazırlanıyor. Bulgaristan şampiyonuyla karşılaşmadan bir gün önce, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, takımın 18 yıl sonra bir Avrupa turnuvasının ana aşamasında oynayacağı ilk iç saha maçı görece az konuşuldu. De Gelderlander gazetesinin yazdığına göre konu bir noktada o kadar Dusan Tadic’e döndü ki NEC’in basın sözcüsü araya girme gereği duydu.

Tadic, geçen hafta NU.nl’ye verdiği röportajla büyük yankı uyandırdı. Ajax deplasmanından bir gün önce yayımlanan röportajda 37 yaşındaki Sırp oyuncu, NEC’teki seviyeyi eleştirdi ve Ajax’ı “hayallerindeki kulüp” ve “eşi” olarak nitelendirdi.

Johan Cruyff Arena’ya dönüşünde büyük bir coşkuyla karşılanan Tadic’in sözleri, birçok NEC taraftarını kızdırdı. De Gelderlander’a göre çarşamba günü gazetecilerin en çok üzerinde durduğu konu da Tadic’di.

“NEC’in basın sözcüsü, çarşamba öğleden sonra teknik direktör Dick Schreuder ve kaptan Tjaronn Chery’nin düzenlediği basın toplantısında araya girme gereği duydu. ‘Yeniden maça dönelim,’ dedi. O sırada dakikalardır Dusan Tadic konuşuluyordu.”

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“Basın toplantısındaki gazeteciler, kulübün forvet oyuncusunun çok konuşulan röportajını nasıl ele aldığını öğrenmek istiyordu. NEC ve takım arkadaşları hakkında pek de övgü dolu sözler söylememesinin ardından Tadic yoğun eleştiri almıştı,” diye yazdı De Gelderlander.

Schreuder bu konuda, “Bunu anlamıyorum,” dedi.“Maça iyi başlayıp, eğer gerçekten böyle bir durum varsa, havayı değiştirmeye bakalım.”

“Bence taraftarlar bu kulüpte olanlarla gurur duymalı. Yalnızca oyunculardan değil; yönetimden, Marcel Boekhoorn’dan ve burada emek veren herkesten söz ediyorum. O zaman neden bir oyuncuyu ıslıklayasınız?”

Tjaronn Chery de bazı NEC taraftarlarının niyetini pek anlamıyor. “Bu yaygarayı anlamıyorum. Dusan’ın benden bir farkı yok. Seviyeyi yükseltmek için NEC’e geldi.”

“Ajax ve Fenerbahçe gibi oynadığı kulüplere bakarsanız, bazı şeylerin daha iyi olmasını istemesi normal. Ne demek istediğini anlıyorum. Geçen sezon hangi seviyeye ulaştığımızı herkes gördü. Bu yıl seviyemiz daha düşük ama yeniden oraya dönmek istiyoruz.”

Chery bir süre sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası profesyonel futbol. Birbirinizden elinizden gelenin en iyisini yapmanızı bekleyebilirsiniz. Birinin bazı şeyleri dile getirmesi illa olumsuz olmak zorunda değil. NEC, bir adım ileri gitmek için Dusan gibi oyuncuları transfer ediyor.”

“O da bazı şeylerin daha iyi olmasını istediğini söylüyorsa bu normal, değil mi? Belki ben sizden farklı bakıyorum ama tekrar söylüyorum: Bu yaygarayı hiç anlamıyorum,” diyerek sözlerini tamamladı Chery.

Schreuder son olarak NEC’in taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı. “Tadic’in ıslıklanması bize yardımcı olmaz ama kimseye ne yapması gerektiğini söylemeyeceğim.”



