Fabrizio Romano’nun haberine göre, NEC ve Lille OSC, Basar Önal’ın transferi konusunda kesin bir anlaşmaya vardı. Transfer piyasası uzmanı, Nijmegen ekibinin tam 14,5 milyon euro kazanabileceğini belirtiyor: 12,5 milyon sabit ücret ve 2 milyon da bonus.

Önal’ın (21) transferi bir süredir gündemdeydi. Nitekim Çarşamba günü NEC’in Weurt’ta hazırlık maçı rakibi MSV Duisburg’a 2-3 yenildiği maçta, Türk genç milli takım oyuncusu kadroda yer almamıştı.

Hollanda medyası, transfer bedelinin yaklaşık 9,5 ila 10 milyon avro arasında olacağını tahmin ediyordu; bu rakam, Robin Roefs’un Sunderland’a transferinde kırdığı (10,5 milyon) kulüp rekorunu kıl payı geçmeyecekti.

Ancak Romano’ya göre, bu rakam tahmin edilenden milyonlarca euro daha yüksek. 12,5 milyon euro ile Roefs’un rekoru şimdiden kırılmış durumda ve bu rakam 14,5 milyon euroya kadar çıkabilir.

Son yıllarda transferlerden giderek daha fazla gelir elde eden NEC için bu, eşi benzeri görülmemiş bir dönem. Örneğin, Kento Shiogai geçen kış 9,5 milyon avroya VfL Wolfsburg’a transfer olmuştu.

Önal’ın NEC’in transfer rekorunu uzun süre elinde tutma ihtimali düşük. Bunun nedeni, yıldız oyuncu Kodai Sano’nun yakında gerçekleşecek dev transferi.

Japon oyuncu, geçen hafta 15+2 milyon euroluk bir teklif sunan TSG Hoffenheim’a transfer olmaya kararlı. Bu transfer bedelinin biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor.

Lille, Önal’ın yanı sıra Eredivisie’den bir başka yıldız oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Davide Ancelotti, Gjivai Zechiël’in takıma katılmasını çok istiyor, ancak Feyenoord şu ana kadar Lille’in tekliflerinden hiçbirini kabul etmedi.