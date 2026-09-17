NEC, Avrupa Ligi macerasına Juventus deplasmanında aldığı ağır yenilgiyle başladı

NEC, Avrupa Ligi macerasına ağır bir yenilgiyle başladı. Dick Schreuder’in çalıştırdığı ekip, perşembe akşamı Torino’da Juventus’a tam 5-0 mağlup oldu.

NEC, cezalı Gonzalo Crettaz’dan yoksun çıktı ve kalede Nikolas Polster başladı. Ayrıca Tjaronn Chery, Dusan Tadic ve Bryan Linssen gibi tanıdık isimler de konuk ekipte ‘her zamanki gibi’ ilk 11’de yer aldı. Juventus’ta ise Teun Koopmeiners maça yedek kulübesinde başladı.

NEC daha üçüncü dakikada büyük bir tehlike atlattı. Federico Gatti’nin golü, Polster’e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Kısa süre sonra ise gol geldi: Nicolás González savunma arkasına gönderildi, Polster kalesinden çıktı ancak topu tamamen ıskaladı. Böylece González için 1-0’ı boş kaleye göndermek çocuk oyuncağı oldu.

Juventus baskısını sürdürdü. Polster, Nick Woltemade’nin kafa vuruşunu çıkarsa da Kerim Alajbegovic’in uzaktan sert şutunda çaresiz kaldı: 2-0. Kısa süre sonra Woltemade, Almugera Kabar’ın González’e yaptığı faulün ardından kazanılan penaltıda topu ağlara yollayarak skoru 3-0’a getirdi.

Üstelik NEC, bu iki gol arasında zorunlu bir oyuncu değişikliği de yapmak zorunda kaldı. Hamstring sakatlığı yaşayan Clement Bischoff’un yerine Dennis Geiger oyuna girdi.

Bu arada NEC’in ilk yarıda hiç pozisyon bulamadığını söylemek de doğru olmaz. Noé Lebreton ve Kabar’ın denemelerini Kamil Grabara kurtarırken, Bryan Linssen ise topu üstten auta gönderdi.

İkinci yarıda ise başlangıçta çok daha az şey yaşandı. Juventus tempoyu düşürdü, NEC ise yalnızca Geiger’in uzaktan şutuyla bir nebze tehlike yaratabildi.

Son 15 dakikada ise iki gol daha geldi: önce Zeki Çelik, Randal Kolo Muani’nin geri pasında ağları buldu (4-0), kısa süre sonra ise bu kez savunma arkasına sarkan Kolo Muani, kalesinden çıkan Polster’i geçerek topu ağlara gönderdi ve skoru 5-0 yaptı. Karşılaşma da bu sonuçla sona erdi.