Belçika efsanesi Romelu Lukaku, 16 yıllık millî takım kariyerini resmen noktaladı. Belçika tarihinin en golcü oyuncusu olan forvete, uzun yıllardır takım arkadaşı olan Thibaut Courtois duygusal bir mesajla veda etti.

Reklam

Rekorlarla dolu bir kariyer sona erdi

33 yaşındaki forvet, Belçika formasını giyen en golcü oyuncu hâline geldiği millî takım kariyerini noktaladığını pazartesi günü resmen açıkladı. İtalya karşısında kazanılan maçta yedek kulübesinde kaldığı millî arada kararını değerlendiren eski Chelsea ve Manchester United yıldızı, ayrılmak için doğru zamanın geldiğine karar verdi.

Lukaku, Belçika'nın ünlü "Altın Nesli"nin temel taşlarından biriydi ve ülkesini dört ayrı FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti. Dünya sahnesindeki en büyük başarısını, takımının Rusya'da tarihî bir üçüncülük elde etmesine yardımcı olduğu 2018'de yaşadı. Sosyal medyada paylaştığı duygusal veda mesajında forvet, ilk maçından bu yana katettiği yoldan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu 16 yıl boyunca millî takım için elimden gelen her şeyi verdim… Yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum," dedi forvet.

Courtois'dan 'kardeşine' duygusal veda

Haberin ardından futbol dünyasından peş peşe veda mesajları geldi. İlk mesajlardan biri, Lukaku'nun uzun yıllardır takım arkadaşı olan Courtois'dan geldi. Real Madrid kalecisi, 15 yılı aşkın süredir birlikte mücadele ettiği oyuncunun kariyerini sosyal medyada paylaştığı mesajla kutladı.

Reklam Reklam

Resmî Instagram hesabından arkadaşına duygusal bir mesaj yazan Courtois, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz için her şeyimizi verdiğimiz 16 yıl. Ne yolculuktu kardeşim. Sahadaki bütün mücadelelerden Belçika formasıyla paylaştığımız unutulmaz anlara kadar, yanında olmak benim için bir onurdu. Bu takım için her şeyini verdin; her zaman tutkuyla, gururla ve yüreğinle."

Related Topics

Courtois sözlerini şöyle sürdürdü: "Belçika için başardıkların inanılmaz ve mirasın nesiller boyu yaşayacak. Ama gollerin ve rekorların ötesinde, birlikte paylaştığımız anları; iyi zamanları, zor zamanları ve aradaki her şeyi hep hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler, lukaku. Bu yolculuğu seninle paylaşmış olmaktan gurur duyuyorum."

Kararından emin bir veda

Lukaku, çok konuşulan ayrılığına rağmen millî takıma katkısıyla ilgili herhangi bir pişmanlık ya da süregelen şüphe taşımadan veda ediyor gibi görünüyor. Kadrodaki rolü son aylarda azalsa da tecrübeli bir lider olarak etkisi son ana kadar önemli olmaya devam etti.

Reklam

"O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımdan içim rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım," diye ekledi Lukaku, Belçika halkına yönelik son mesajında.