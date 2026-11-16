Belçika efsanesi Romelu Lukaku, 16 yıllık millî takım kariyerini resmen noktaladı. Belçika tarihinin en golcü oyuncusu olan forvete, uzun yıllardır takım arkadaşı olan Thibaut Courtois duygusal bir mesajla veda etti.
Rekorlarla dolu bir kariyer sona erdi
33 yaşındaki forvet, Belçika formasını giyen en golcü oyuncu hâline geldiği millî takım kariyerini noktaladığını pazartesi günü resmen açıkladı. İtalya karşısında kazanılan maçta yedek kulübesinde kaldığı millî arada kararını değerlendiren eski Chelsea ve Manchester United yıldızı, ayrılmak için doğru zamanın geldiğine karar verdi.
Lukaku, Belçika'nın ünlü "Altın Nesli"nin temel taşlarından biriydi ve ülkesini dört ayrı FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti. Dünya sahnesindeki en büyük başarısını, takımının Rusya'da tarihî bir üçüncülük elde etmesine yardımcı olduğu 2018'de yaşadı. Sosyal medyada paylaştığı duygusal veda mesajında forvet, ilk maçından bu yana katettiği yoldan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Bu 16 yıl boyunca millî takım için elimden gelen her şeyi verdim… Yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum," dedi forvet.
Courtois'dan 'kardeşine' duygusal veda
Haberin ardından futbol dünyasından peş peşe veda mesajları geldi. İlk mesajlardan biri, Lukaku'nun uzun yıllardır takım arkadaşı olan Courtois'dan geldi. Real Madrid kalecisi, 15 yılı aşkın süredir birlikte mücadele ettiği oyuncunun kariyerini sosyal medyada paylaştığı mesajla kutladı.
Resmî Instagram hesabından arkadaşına duygusal bir mesaj yazan Courtois, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz için her şeyimizi verdiğimiz 16 yıl. Ne yolculuktu kardeşim. Sahadaki bütün mücadelelerden Belçika formasıyla paylaştığımız unutulmaz anlara kadar, yanında olmak benim için bir onurdu. Bu takım için her şeyini verdin; her zaman tutkuyla, gururla ve yüreğinle."
Courtois sözlerini şöyle sürdürdü: "Belçika için başardıkların inanılmaz ve mirasın nesiller boyu yaşayacak. Ama gollerin ve rekorların ötesinde, birlikte paylaştığımız anları; iyi zamanları, zor zamanları ve aradaki her şeyi hep hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler, lukaku. Bu yolculuğu seninle paylaşmış olmaktan gurur duyuyorum."
Kararından emin bir veda
Lukaku, çok konuşulan ayrılığına rağmen millî takıma katkısıyla ilgili herhangi bir pişmanlık ya da süregelen şüphe taşımadan veda ediyor gibi görünüyor. Kadrodaki rolü son aylarda azalsa da tecrübeli bir lider olarak etkisi son ana kadar önemli olmaya devam etti.
"O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımdan içim rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım," diye ekledi Lukaku, Belçika halkına yönelik son mesajında.
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Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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