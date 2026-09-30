Sport Bild, kendisine İspanya Milli Takımı'nda görmek isteyeceği Alman oyuncunun kim olduğu sorulduğunda de la Fuente şu yanıtı verdi: "Florian Wirtz, o muhteşem. Ne yazık ki İspanyol pasaportu yok (gülüyor). Onun oyun tarzını seviyorum."

Liverpool FC'nin 23 yaşındaki üst düzey teknik kapasiteye sahip oyuncusunun ötesinde de la Fuente, Alman futbolunun da hayranı olduğunu açıkça dile getirdi: "Almanya'nın dünya futbolunda büyük bir tarihi var, özellikle de 70'li yıllarda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde buna damga vurdu. Ayrıca sürekli büyük oyuncular yetiştirdi, sadece Franz Beckenbauer değil. Eskiden çocukken, Real Madrid'de oynadığı dönemde inanılmaz bir oyuncu olan Günter Netzer'e hayrandım. Ne rüya paslar atardı, bu eşsizdi. Paul Breitner de harika bir oyuncu olarak aklımda kaldı."

Netzer ve Breitner döneminde Almanya Milli Takımı mutlak anlamda dünya zirvesini temsil ediyordu. Ancak üç başarısız Dünya Kupası finallerinin ardından artık bundan oldukça uzak.

Jürgen Klopp'un, Julian Nagelsmann'ın (39) halefi olarak Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinde yeniden çıkış sağlaması bekleniyor. De la Fuente, "O dünya çapında bir teknik direktör, ancak ne yazık ki kendisiyle henüz şahsen tanışmadım" derken değerlendirmesini de paylaştı: "Elbette kulüp antrenörlüğü ile milli takım teknik direktörlüğü arasında ayrım yapmak gerekir. Alışması gereken bazı farklar var. Ancak Jürgen Klopp'un, üst düzey oyunculardan oluşan dünya çapında bir takım kurabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Bunun için ise zamana ihtiyaç var."

Futbolda herkesin "hızlı başarı" istediğini söyleyen de la Fuente, bununla birlikte "sürekli teknik direktör değiştirmekle iş bitmez" dedi. Bunun yerine "net bir felsefeye ihtiyaç var, olumsuz sonuçlarda bile buna bağlı kalınmalı."

İspanya Milli Takımı ne kadar süredir yenilmiyor?

De la Fuente'nin İspanya'sında bu net felsefenin varlığına hiç şüphe yok. Uzun süredir Avrupa'da ölçü kabul edilen takım konumundalar ve Nations League (2023) ile Avrupa Şampiyonası'nda (2024) gelen şampiyonlukların ardından artık dünya şampiyonu da oldular. Salı akşamı La Furia Roja, Nations League'de Hırvatistan'ı sahasında 4-1 yenerek üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Bu, üst üste 40. yenilgisiz maç oldu ve Squawka'ya göre bunu daha önce başka hiçbir milli takım başaramadı. Macaristan'ın "altın on biri" 1950 ile 1954 arasında resmi maçlarda yenilgi yüzü görmemişti, ancak bu dönemde yalnızca 32 maç oynamıştı.

Hırvatlarla oynanan karşılaşmadaki galibiyette süperstar Lamine Yamal iki gol attı. De la Fuente, genç oyuncu hakkında şunları söyledi: "O daha sadece 19 yaşında. 16 yaşında milli takımımızda ilk maçına çıktı. O yaşta sahada daha önce hiç görmediğim şeyler yaptı. Genç yaşlarında sıra dışı olan bir Lionel Messi, bir Cristiano Ronaldo olmasına rağmen. (...)"

Getty Images

Yamal'ın gelişiminde Barça teknik direktörü Hansi Flick'in (61) de önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Flick'in "elbette çok önemli" olduğunu belirten de la Fuente, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Çünkü oyuncular zamanlarının büyük bölümünü kulüplerinde geçiriyor. Ve Yamal son yıllarda mükemmel şekilde gelişti. Aynı zamanda oyuncular milli takımda yer alıp başka büyük uluslara karşı oynayabildiğinde kulüpler de bundan fayda sağlıyor. Çünkü bu bir kalite sıçraması."