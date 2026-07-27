Geçtiğimiz çarşamba günü Brezilya'da bir kadınlar futsal maçı dehşet verici bir şiddet sahnesine dönüştü. AS Resenhas takımının bir oyuncusu tamamen kontrolünü kaybederek yerde bulunan rakibinin kafasına iki kez tekme attı, ardından araya girmeye çalışan başka bir oyuncuya yumruk salladı. Bu olay üzerine Brezilya Futsal Federasyonu oyuncuya 5 yıl men cezası verdi ve kulübünü ligden çıkardı.

Brezilya Futsal Federasyonu'na göre, disiplin kurulu geçtiğimiz cuma günü kararını açıklayarak oyuncuya 5 yıl men cezası verdi ve AS Resenhas kulübünü bu sezon Fortaleza Belediye Şampiyonası'ndan çıkardı. Bu, Brezilya kadın futsal tarihinde bir oyuncuya verilen en ağır ceza oldu.

Vahşi saldırı

Dehşet verici olay, Fortaleza Belediye Şampiyonası'nın açılış maçının ikinci yarısında, Projeto RDJ Sport Feminino takımı 1-0 önde iken meydana geldi. Oyuncu, bir faul yaptıktan sonra yerde yatan rakibinin kafasına iki kez tekme attı, ardından saldırıyı durdurmak için araya girmeye çalışan başka bir oyuncunun yüzüne yumruk attı.

Yayılan görüntüler sahada aşırı bir şiddet olduğunu ortaya koydu. Bu durum hakemin saldırının hemen ardından maçı durdurmasına yol açtı. İki mağdur oyuncu tedavi için hastaneye kaldırıldı ve ilk tıbbi raporlara göre ciddi bir yaralanma tespit edilmedi.

Cezai soruşturma

Sportif cezanın yanı sıra oyuncu, Ceará eyaletindeki yerel polis tarafından da soruşturuluyor. Başsavcılık, oyuncunun eylemlerinden dolayı en kısa sürede hesap vermesi için soruşturmayı yakından takip ediyor. Bu durum, oyuncu hakkında saldırı ve darp suçlamasıyla cezai dava açılabileceğine işaret ediyor.