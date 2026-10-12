Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında yarın akşam Emirates Stadı'nda Lille ile yapılacak karşılaşmada iki futbolcusunun forma giyemeyeceğini açıkladı.

Arteta, Lille maçı öncesinde çifte darbe aldı. Piero Hincapie ve Martin Zubimendi, geçen cumartesi Arsenal'ın Leeds'i 2-1 yendiği maçın ardından yapılan ek antrenman seansında sakatlanmaları nedeniyle çalışmalara katılamadı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre Arteta pazartesi günü şöyle konuştu: "Maçın ardından yeterli süre alamayan oyuncular için bir antrenman seansı planlamıştık. Son derece talihsiz iki olayda iki oyuncumuzu kaybettik."

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: "Bu hiç de ideal bir durum değil. Yedi yıl boyunca böyle bir şey hiç yaşanmadı. Bugün durumlarını değerlendirmemiz ve ne halde olduklarını anlamak için daha fazla tetkik yapmamız gerekiyor. Ardından ne kadar süre sahalardan uzak kalacaklarını belirleyebileceğiz."

Gelecek maçlar ARS Şampiyonlar Ligi 15:00 LIL

Bu tür talihsiz sakatlıkları önlemek için yapabilecekleri bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Çok basit, antrenman yapmayın. Hiç antrenman yapmazlarsa sakatlanmazlar; ancak bunun sonucu, kendilerinden oynamaları istendiğinde ritimlerinin olmaması ve oynamalarını istediğinizde maça hiçbir etki yapamamaları olur."

Arteta, sözlerine şöyle devam etti: "Ne yapabilirim ki? Elimde bir kristal küre olsaydı basitçe şöyle derdim: 'Çocuklar, jakuziye girin, yarın görüşürüz.'"

Arteta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın şansı konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Bence yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktan son derece mutluyuz. Bu ivmeyi korumak istiyoruz, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergiledik." dedi.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu, bizim için Şampiyonlar Ligi'ne yeniden hücum etme fırsatı."







