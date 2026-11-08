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Mercedes pilotu George Russell, São Paulo'daki Formula 1 Grand Prix'sinde (Brezilya) eski pilot Ralf Schumacher'i şaşkına çeviren inanılmaz bir hata yaptı.

Pazar günkü 71 turluk yarışın 17. turunda Russell, pit stopun ardından piste dönerken bir anda spin attı ve diğer pilotların yolunu kısmen kapattı. Britanyalı pilot, pit yolunun dar çıkışında aracını döndürmek zorunda kaldı. Bu sırada arkasından pitten çıkan rakipleriyle neredeyse kazaya karışıyordu.

Televizyon yorumcusu Ralf Schumacher, son derece tuhaf görüntüleri Sky yayınında "Aman Tanrım, ne kadar utanç verici" diye yorumladı. Spiker Sascha Roos ise "Böyle bir şey daha önce hiç görmedim" dedi.

Formula 1: George Russell'dan akılalmaz hata, Ralf Schumacher gafına yüklendi

Schumacher, Russell'ın gafını eleştirmeyi sürdürdü: "Daha dün takımına karşı büyük laflar ediyordu. İşte George Russell tam da böyle biri: Dün sert çıkışlar yapıyor, şimdi de yine böyle aptalca bir hata yapıyor. İnanılır gibi değil. Böyle bir şey kesinlikle olmamalı" dedi 51 yaşındaki Schumacher.

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Schumacher'in cumartesi gününe ilişkin sözleriyle kastettiği şuydu: Yağmurun neden olduğu kaosun gölgesinde geçen São Paulo sıralama turlarında Russell ikinci sırayı elde etmişti. Ancak Mercedes'in hızlı son turunu yarıda bırakması yönündeki talimatı üzerine takımına öfkelenmişti.

Russell, telsizden yarış mühendisine "Dostum, bana turu bırakmamı söyledin. Bu da ne böyle?!" diye çıkıştı. Takım patronu Toto Wolff'un kendisini sakinleştirme çabaları da sonuç vermedi. 28 yaşındaki pilot, "İkinci olmak istemiyorum, birinci olmak istiyorum!" diyerek tepkisini sürdürdü.

Üstelik Russell, daha sonra aracındaki yeni parçalar nedeniyle start sıralamasında beş sıra geriye düşürüldü. Bu yüzden pazar günkü yarışa ancak yedinci sıradan başladı. Hatasından önce dördüncü sıraya kadar yükselmişti. Ancak Brezilya'daki yarış öncesinde pilotlar dünya şampiyonası sıralamasında dördüncü olan Russell, spin attıktan sonra yarışta yeniden yedinci sıraya geriledi.