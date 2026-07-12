"Ne utanç"… Haaland’ın babası, FIFA locasında müstehcen hareketlerle skandal yarattı

Norveçli yıldız Erling Haaland’ın babası Alfie Haaland, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere arasında oynanan maç sırasında tartışma yarattı. FIFA locasında kendini kaybetmesi ve kameralar tarafından yakalanan uygunsuz hareketler yapması, dünya çapında medya mensupları ve yorumcular arasında geniş çaplı bir eleştiri dalgasına yol açtı.

İspanyol "Carrusel Deportivo" kanalına göre, Alfie Haaland'ın en kötü hareketi uzatma dakikalarında gerçekleşti; İngiliz oyuncu Spence'e verilen bir penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Kameralar, Norveçli yıldızın babasına odaklandı; baba, İngiliz oyuncunun düşme numarası yaptığını işaret ettikten sonra, orta parmağını kaldırarak müstehcen bir hakaret yöneltti. Bu davranış, stadyumdaki tüm izleyiciler tarafından “utanç verici” olarak nitelendirildi.

"Ona ve FIFA’ya yazık"

İspanyol yorumcu Dani Garido, maç yayını sırasında Alfi Haaland’ın davranışlarını sert bir şekilde eleştirerek şöyle dedi: “Ne utanç! Alfi Haaland ne yaptı! Öncelikle, FIFA locasından rol kesme hareketi yaptı. Ona, FIFA’ya ve yayına yazık, çünkü tüm bu süre boyunca ona odaklandılar, bu utanç verici bir durum.”

Garido sözlerine şöyle devam etti: "Ona şunu hatırlatmalıyız: Oyuncular, hakemler ve tüm çalışanlar işlerini yapıyorlar; daha iyi ya da daha kötü yapabilirler, ama çalışıyorlar. Davranışları acınası. Erling’in babasının bu davranışlarını takdir ettiğini sanmıyorum."

Baba ve oğul arasındaki bariz çelişki

Tartışmalı baba ile sakin oğul arasındaki zıtlık açıkça ortadaydı. Erling Haaland, tartışmalı bir kişilik olarak bilinmezken, babası ise FIFA kabininde, bazı futbol efsanelerinin yanında otururken sergilediği uygunsuz davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Erling Haaland, 6 maçta 7 gol atıp hiçbir asist yapmadan 2026 Dünya Kupası’ndan ayrılıyor. Bu, milli takımıyla bu ölçekte ilk turnuvasına katılan Manchester City forvetinin muhteşem istatistikleri.