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Ne teknik ne de idari: Beklenmedik bir yokluk Reinders'ı Kadisiye'den uzaklaştırıyor

Al Diriyah - Al Qadsiah
Al Diriyah
Al Qadsiah
Premier Lig
T. Reijnders
Suudi Arabistan
Hollanda

Sebep nedir?

Kadısiya orta saha oyuncusu Hollandalı Tijjani Reijnders'in ani bir yokluğu, Suudi Roshn Ligi'ndeki Diriyah maçında forma giymemesine neden oldu.

Kadısiya, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında birazdan Diriyah'a konuk olacak ve karşılaşma First Park Stadı'nda oynanacak.

Maçın başlamasına yaklaşık bir saat kala Kadısiya kulübü, açıklanmayan özel nedenlerden dolayı Reijnders'in müsabakada yer almayacağını beklenmedik bir şekilde duyurdu.

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Hollandalı orta saha oyuncusu, basın raporlarının açıkladığına göre 61 milyon euro değerindeki bir transferle Manchester City'den gelerek bu yaz transfer döneminde Kadısiya'ya katılmıştı.

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O günden bu yana 28 yaşındaki oyuncu, Doğulu ekiple İttihad, Neom ve Feyha karşısında 3 maça çıktı ve bir gol kaydetmeyi başarırken şu ana kadar hiç asist yapamadı.

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